Chuyên gia khí tượng bác bỏ tin giả về bão Paolo

Trong bối cảnh bão số 10 đang tàn phá nhiều địa phương ở Trung bộ và Bắc bộ, thì sáng đến trưa nay 29-9, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin giả về bão Paolo.

Bão số 10 đi vào khu vực biên giới Nghệ An – Trung Lào

Cập nhật thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đến 12 giờ trưa nay 29-9, bão số 10 vẫn chưa tan.

Thời điểm này, tâm bão số 10 ở khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc - 104,0 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực biên giới Nghệ An - Trung Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm còn cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25km/giờ.

Cập nhật tâm bão số 10 vào lúc 13 giờ 45 phút chiều nay 29-9 theo JTWC (Hoa Kỳ)

Trao đổi với báo chí, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, cho biết, chiều nay bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và sau đó là vùng áp thấp.

Clip ông Mai Văn Khiêm cảnh báo mưa rất lớn sau bão số 10

Ông Mai Văn Khiêm cảnh báo, mặc dù bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng hoàn lưu bão đang và sẽ gây mưa to đến rất to tại khu vực Bắc Trung bộ (nhất là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh). Đồng thời vùng mưa còn mở rộng ra đồng bằng và trung du Bắc bộ chiều và đêm 29-9. "Đi kèm tình trạng mưa to là nguy cơ lũ quét", ông Mai Văn Khiêm cảnh báo.

Sạt lở do mưa sáng 29-9 ở xã Vân Hồ (tỉnh Sơn La)

Nước lũ đang dâng cao ở xã Sơn Động (tỉnh Bắc Ninh)

Không nên hoang mang với tin giả

Trong bối cảnh bão số 10 đang tàn phá nhiều địa phương ở Trung bộ và Bắc bộ, đồng thời gió bão, mưa lũ chưa tan hẳn, thì sáng đến trưa nay 29-9, trên mạng xã hội xuất hiện một số fanpage đưa thông tin giả - thông tin nhiễu loạn, sai sự thật về bão, gây hoang mang cho cộng đồng.

Đơn cử, một trang Facebook có tên là Việt Nam News mang tích xanh của Facebook, với 1,8 triệu lượt theo dõi, đã đưa thông tin miền Trung nước ta chuẩn bị đón một cơn bão khác có tên Paolo. Nội dung loan truyền như sau: “Bão Paolo dự báo sẽ hình thành thần tốc, miền Trung bão chồng bão, chuyên gia đưa ra kịch bản thảm khốc”.

Một trong những nội dung không chính xác xuất hiện trên Facebook hôm nay 29-9

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đây là một trong những trang Facebook chuyên đưa tin sai về thiên tai, bão lũ. “Ngay bây giờ, trang này đang loan tin về một cơn bão Paolo nào đó không liên quan gì đến Biển Đông và Việt Nam”, ông Hoàng Phúc Lâm lên tiếng và đề nghị người dân nên thận trọng khi lướt Facebook, thậm chí có thể báo cáo để Facebook xử lý các trường hợp đưa tin sai sự thật.

PHÚC HẬU