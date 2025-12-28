Brigitte Bardot, biểu tượng điện ảnh Pháp qua đời ở tuổi 91

Nữ minh tinh nổi tiếng với nhiều tác phẩm điện ảnh kinh điển And God Created Woman, The Truth, Le Mépris ... qua đời vào ngày 28-12 ở tuổi 91.

Ông Bruno Jacquelin, đại diện Quỹ Brigitte Bardot vì bảo vệ động vật, cho biết, bà qua đời tại nhà riêng ở miền Nam nước Pháp. Ông không nêu nguyên nhân cái chết và cho biết hiện vẫn chưa có thông tin nào cho lễ tang hay các hoạt động tưởng niệm. Trước đó, bà từng phải nhập viện vào tháng trước sau một thời gian sức khỏe suy yếu.

Brigitte Bardot - biểu tượng của điện ảnh Pháp. Ảnh: GETTY IMAGES

Brigitte Bardot - thường được biết đến với biệt danh B.B sinh ngày 28-9-1934 tại Paris và lớn lên trong một gia đình trung lưu khá giả. Bà từng mô tả mình là một đứa trẻ nhút nhát, thiếu tự tin.

Tuy nhiên, ở tuổi 15 bà đã xuất hiện trên trang bìa tạp chí Elle, khởi đầu sự nghiệp người mẫu và nhanh chóng bước sang điện ảnh.

Năm 1956, bà xuất hiện trong bộ phim And God Created Woman (Và Thượng đế đã tạo ra đàn bà) do chính người chồng đầu tiên - Roger Vadim đồng thời đảm nhận vai trò biên kịch kiêm đạo diễn. Vai diễn này cũng mang về cho bà giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng Victoires du cinéma français lần thứ 12, năm 1957.

Sau đó bà lập tức vụt sáng thành ngôi sao quốc tế. Mái tóc rối bời cùng nguồn năng lượng hoang dã của bà toát lên một sức hút hiếm thấy trước đó trong dòng điện ảnh đại chúng.

Bộ phim And God Created Woman đã đưa bà vụt sáng. Ảnh: GLOBE PHOTOS

Ở tuổi 21, bà đã mê hoặc khán giả, là hiện thân của nữ tính được giải phóng. Bất chấp những tranh cãi, sức hấp dẫn của bà càng tăng cao và nhanh chóng đưa bà trở thành biểu tượng của nước Pháp thập niên 1950–1960. Không chỉ là biểu tượng gợi cảm, bà còn là một biểu tượng văn hóa đại chúng, phản chiếu những chuyển biến trong thái độ xã hội.

Đầu thập niên 1960, Bardot liên tiếp xuất hiện trong nhiều bộ phim Pháp nổi bật, trong đó có chính kịch The Truth của Henri-Georges Clouzot (được đề cử Oscar), Very Private Affair của Louis Malle (đóng cặp cùng Marcello Mastroianni) và Contempt của Jean-Luc Godard.

Bà giải nghệ diễn xuất năm 1973, ở tuổi 39, sau khi tham gia bộ phim tình cảm – lịch sử The Edifying and Joyous Story of Colinot, bộ phim thứ 42 của bà.

Brigitte Bardot tại Paris năm 2001. Ảnh: GETTY IMAGES

Trong sự nghiệp của mình, bà còn giành thêm các giải thưởng: Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Brussels European Awards năm 1960 với vai diễn trong The Truth; Nữ diễn viên nước ngoài xuất sắc nhất tại giải David di Donatello Awards năm 1961 cũng với The Truth; giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Étoiles de cristal năm 1966 với bộ phim Viva Maria!...

Sau đó bà tham gia tích cực và góp tiếng nói mạnh mẽ trong phong trào bảo vệ quyền động vật. Năm 1986, bà thành lập quỹ Brigitte Bardot vì phúc lợi và bảo vệ động vật, và năm sau đã đấu giá những kỷ vật cá nhân để gây quỹ.

Về đời tư, Bardot kết hôn bốn lần: với Roger Vadim từ năm 1952 đến 1957; với Jacques Charrier từ 1959 đến 1962, người mà bà có một con trai là Nicolas (sinh năm 1960); với Gunter Sachs từ 1966 đến 1969; và với Bernard d’Ormale năm 1992.

