Hút trộm hơn 150.000m3 cát ở hồ Dầu Tiếng, 9 bị cáo lãnh án

Ngày 23-9, Toà án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tuyên án đối với Nguyễn Ngọc Hưng (Giám đốc Công ty Long Hải Sơn) cùng 8 đồng phạm trong vụ khai thác cát trái phép tại lòng hồ Dầu Tiếng.

Các bị cáo tại phiên xét xử

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Ngọc Hưng và Hoàng Văn Lượng (sinh năm 1971, ngụ tại Nam Định) 1 năm 3 tháng tù giam; Nguyễn Bá Long (sinh năm 1974, ngụ tại Hà Tĩnh), Phạm Văn Huy (sinh năm 1972, ngụ tại Quảng Ngãi) 1 năm tù giam; Trần Văn Ba (sinh năm 1965, ngụ tại TPHCM) và Cao Xuân Việt (sinh năm 1960, ngụ tại Tây Ninh) 9 tháng tù treo; Phan Thị Minh Tâm (sinh năm 1965, ngụ tại TPHCM), Trần Văn Anh (sinh năm 1983, ngụ tại Tây Ninh) và Lê Minh Hoàng (sinh năm 1978, ngụ tại Bình Dương) 6 tháng tù treo. Ngoài án phạt tù, các bị cáo còn phải bồi thường hơn 560 triệu đồng.

Tất cả bị xét xử về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" theo Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Công ty Long Hải Sơn từng được cấp phép khai thác cát tại mỏ Suối Bò Hút (xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh trước đây) từ năm 2017. Tuy nhiên, đến năm 2020, hoạt động này tạm ngừng do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Năm 2023, Hưng cùng Hoàng Văn Lượng bàn bạc, kêu gọi đầu tư để khai thác trở lại. Nhưng sau khi khảo sát, nhóm này nhận thấy mỏ Suối Bò Hút không đem lại hiệu quả nên đã chuyển sang khai thác trái phép tại khu vực lòng hồ Dầu Tiếng, nơi thuộc rừng phòng hộ.

Từ tháng 1 đến tháng 4-2024, Hưng cùng đồng phạm đã huy động 7 tàu sắt công suất lớn, tổ chức khai thác rầm rộ mà không có giấy phép. Cát sau khi hút được vận chuyển, tập kết và bán trực tiếp cho thương lái. Để hợp thức hóa, các bị cáo còn lập “hợp đồng hợp tác đầu tư” và “biên bản thỏa thuận” nhằm che giấu hành vi phạm pháp.

Kết quả điều tra xác định, tổng khối lượng cát bị khai thác trái phép lên tới hơn 150.000m3, trị giá hàng chục tỷ đồng. Riêng Nguyễn Ngọc Hưng trực tiếp chỉ đạo khai thác gần 38.000m3, trị giá hơn 11,3 tỷ đồng; các bị cáo khác cũng tham gia với số lượng từ vài trăm đến hàng chục ngàn mét khối.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo không chỉ gây thất thoát lớn tài sản nhà nước, mà còn xâm hại nghiêm trọng đến tài nguyên khoáng sản, ảnh hưởng môi trường sinh thái và trật tự quản lý kinh tế tại địa phương. Trong đó, Nguyễn Ngọc Hưng, Hoàng Văn Lượng, Nguyễn Bá Long và Phạm Văn Huy giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Với bản án vừa tuyên, tòa khẳng định việc xử lý nghiêm là cần thiết nhằm răn đe, phòng ngừa chung trước tình trạng khai thác cát trái phép đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương.

NGỌC PHÚC