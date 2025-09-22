Cháu lừa cậu hơn 5,4 tỷ đồng, lãnh án 13 năm tù

Ngày 22-9, TAND TPHCM (Cơ sở 1) mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Hữu Minh (sinh năm 1998, quê Hải Phòng) 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, từ tháng 8-2023 đến tháng 4-2024, Minh bịa chuyện đang hợp tác phát triển phần mềm trí tuệ nhân tạo mang tên “SD AI” để lừa ông Nguyễn Duy Chính (cậu ruột) góp vốn.

Bị cáo Nguyễn Hữu Minh tại phiên tòa thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Ảnh: TRÚC GIANG

Minh lập nhiều tài khoản Telegram giả danh “MinhNguyen”, “ZoroT”, “CaptainOT”… rồi đưa ông Chính vào nhóm thảo luận giả mạo “SD AI” nhằm tạo lòng tin.

Tin tưởng cháu trai, ông Chính nhiều lần chuyển tiền, tổng cộng hơn 5,45 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền bị Minh dùng đầu tư tiền ảo và tiêu xài cá nhân, đến nay chưa khắc phục hậu quả.

TRÚC GIANG