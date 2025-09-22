Khởi tố, bắt tạm giam 2 trưởng khoa Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên

Ngày 22-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hoàng (sinh năm 1977, Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu) và ông Bùi Ngọc Đức (sinh năm 1974, Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên) để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ ngày 28-3 đến 15-5-2024 và từ 28-5 đến 31-12-2024, mặc dù máy tán sỏi Laser của bệnh viện bị hỏng, không thể sử dụng, nhưng ông Hoàng và ông Đức vẫn chỉ định thực hiện thủ thuật nội soi tán sỏi, đồng thời ghi nhận vào 255 hồ sơ bệnh án là đã thực hiện kỹ thuật bằng máy Laser.

Cơ quan chức năng đang tống đạt các quyết định tố tụng đối với 2 trưởng khoa của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Trong số này, có 235 hồ sơ bệnh nhân có thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT), được Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk thanh toán hơn 273,9 triệu đồng, bệnh nhân cùng chi trả hơn 33,1 triệu đồng. Ngoài ra, 20 hồ sơ không thuộc diện Bảo hiểm xã hội, bệnh nhân tự chi trả gần 26 triệu đồng. Bệnh viện cũng đã chi trả chế độ phẫu thuật, thủ thuật theo 255 hồ sơ này với số tiền hơn 60,3 triệu đồng.

Hành vi của các bị can gây thiệt hại quỹ BHYT gần 274 triệu đồng, thiệt hại tài sản của bệnh nhân hơn 59 triệu đồng; đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, quyền lợi và sức khỏe của người bệnh, gây bức xúc trong dư luận.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

MAI CƯỜNG