Bắt “siêu trộm” gây 20 vụ trong 2 tháng

Ngày 22-9, Công an phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tạm giữ Trần Hồ Đỗ Tú (sinh năm 1997, trú tại phường Tân Lập) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn với gia đình nên Tú đã bỏ nhà đi sống lang thang. Đầu tháng 7-2025, Tú đến một khách sạn tại phường Buôn Ma Thuột thuê phòng để ở.

Để có tiền tiêu xài, hàng đêm, khoảng từ 1 đến 2 giờ sáng, Tú đi dò la các tuyến phố xem nhà dân nào sơ hở thì tìm cách phá khóa, đột nhập, trộm cắp tài sản. Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, Tú luôn đeo khẩu trang, đội mũ trùm kín đầu.

Từ tháng 7-2025 đến nay, Tú đã thực hiện trót lọt 20 vụ trộm cắp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Rạng sáng 20-9, Tú đột nhập vào một quán cà phê trên địa bàn phường Tân Lập trộm cắp nhiều tài sản. Đến khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, khi Tú mang số tài sản vừa trộm cắp được đi tiêu thụ tại đường Võ Văn Kiệt (phường Thành Nhất, Đắk Lắk) thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Cơ quan công an đang lấy lời khai đối tượng Tú

Bước đầu, Tú khai nhận, từ đầu tháng 7-2025 đến nay đã gây ra hơn 20 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đối tượng đã lấy cắp tiền, vàng, xe máy, điện thoại cùng nhiều tài sản khác với tổng trị giá trên 120 triệu đồng.

MAI CƯỜNG