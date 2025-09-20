Pháp luật

An ninh - trật tự

Va chạm với xe tải, hai thanh niên đi xe máy tử vong

Khoảng gần 14 giờ, ngày 20-9, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Bắc Sơn (xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy khiến 2 người tử vong.

Thời điểm trên, anh Y.P. (sinh năm 2007) và Y.N. (sinh năm 2002, cùng ngụ tỉnh Lâm Đồng) cùng đi xe máy lưu thông theo hướng Lâm Đồng – Đắk Lắk. Khi đến địa bàn thôn Bắc Sơn thì xe máy va chạm với xe tải do tài xế N.T.N.P. (2003, ngụ tỉnh Bến Tre) điều khiển chạy theo hướng ngược lại.

z7032464594123_5d3374a7ece6571f7d760299612dabeb.jpg
Hiện trường vụ tai nạn

Cú va chạm mạnh khiến Y.P. tử vong tại chỗ, Y.N. tử vong trên đường đi cấp cứu. Tại hiện trường, 2 phương tiện hư hỏng nặng, xe tải nằm hoàn toàn trên làn đường ngược chiều.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

