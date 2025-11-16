Huy động chó nghiệp vụ, flycam tìm nạn nhân vụ sạt lở ở Hùng Sơn

Ngày 16-11, lực lượng Quân khu 5 tiếp tục triển khai khẩn trương công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất tại xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng).

Tại hiện trường, Đại tá Đỗ Xuân Hùng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 trực tiếp có mặt để chỉ đạo và điều hành cứu hộ.

Ngay từ sáng sớm, Đại tá Đỗ Xuân Hùng đã kiểm tra hiện trường, nghe báo cáo nhanh từ các đơn vị và khảo sát khu vực sạt lở có địa hình phức tạp, nhiều điểm bùn nhão gây khó khăn cho việc tiếp cận.

Các đơn vị kiểm tra hiện trường và khảo sát tình hình sạt lở

Các chiến sĩ tập trung trước khi thực hiện nhiệm vụ

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị của Quân khu 5 được huy động, phối hợp cùng lực lượng công an và dân quân tự vệ địa phương tổ chức tìm kiếm người mất tích. Các đội chó nghiệp vụ cũng được tăng cường để hỗ trợ phát hiện dấu vết nạn nhân tại những khu vực đất đá, bùn sâu – nơi phương tiện cơ giới khó hoạt động.

Chó nghiệp vụ được huy động để tìm kiếm nạn nhân mất tích

Hiện trường vụ sạt lở

Bên cạnh đó, flycam được sử dụng để khảo sát từ trên cao, giúp khoanh vùng khu vực nghi vấn, góp phần nâng cao hiệu quả tìm kiếm.

Công tác hậu cần như lương thực, nước uống và vật tư y tế được bảo đảm đầy đủ nhằm hỗ trợ tốt nhất cho lực lượng làm nhiệm vụ.

XUÂN QUỲNH