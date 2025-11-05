Huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ giúp dân dọn dẹp ở Hội An sau lũ

Ngày 5-11, tại phường Hội An (TP Đà Nẵng), nước lũ đã rút nhưng nhiều tuyến đường vẫn ngổn ngang bùn đất và rác thải. Lực lượng chức năng cùng người dân căng mình dọn dẹp, sớm khôi phục trạng thái sạch đẹp của phố cổ Hội An sau nhiều ngày ngập lụt.

Ngay khi nước lũ vừa rút, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ CHQS thành phố và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 – Điện Bàn cùng với phương tiện, máy móc cơ giới và trang bị tẩy rửa, khẩn trương cơ động vào khu vực phố cổ ngay khi nước vừa rút.

Cùng với đó, đơn vị chủ động phối hợp với Sư đoàn Phòng không 375 (Quân chủng Phòng không – Không quân), huy động thêm lực lượng, phối hợp chặt chẽ để mở rộng phạm vi làm sạch, thu gom rác thải, tẩy rửa môi trường, giúp người dân sớm ổn định sinh hoạt.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Phòng không 375 (Quân chủng Phòng không – Không quân) tham gia khắc phục hậu quả sau lũ

Các lực lượng làm việc liên tục, khẩn trương, khoa học, đảm bảo an toàn tuyệt đối, rút ngắn thời gian khắc phục, “nước rút đến đâu, bộ đội có mặt đến đó”, góp phần trả lại diện mạo sạch đẹp cho phố cổ Hội An sau nhiều ngày ngập lụt.

Cùng với công tác giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó bão số 13, bảo đảm lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra.

Máy bơm công suất lớn, xe vận tải, phương tiện cơ giới cùng hàng chục dụng cụ tẩy rửa được huy động tối đa

Nước lũ rút, để lại lớp bùn non dày đặc trên khắp các tuyến đường phố cổ Hội An

Phố cổ Hội An gánh chịu thiệt hại nặng nề trong trận lũ lịch sử vừa qua

PHẠM NGA