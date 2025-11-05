Huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ giúp dân dọn dẹp ở Hội An sau lũ

Ngay khi nước lũ vừa rút, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ CHQS thành phố và Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 – Điện Bàn cùng với phương tiện, máy móc cơ giới và trang bị tẩy rửa, khẩn trương cơ động vào khu vực phố cổ ngay khi nước vừa rút.
Cùng với đó, đơn vị chủ động phối hợp với Sư đoàn Phòng không 375 (Quân chủng Phòng không – Không quân), huy động thêm lực lượng, phối hợp chặt chẽ để mở rộng phạm vi làm sạch, thu gom rác thải, tẩy rửa môi trường, giúp người dân sớm ổn định sinh hoạt.
Các lực lượng làm việc liên tục, khẩn trương, khoa học, đảm bảo an toàn tuyệt đối, rút ngắn thời gian khắc phục, “nước rút đến đâu, bộ đội có mặt đến đó”, góp phần trả lại diện mạo sạch đẹp cho phố cổ Hội An sau nhiều ngày ngập lụt.
Cùng với công tác giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó bão số 13, bảo đảm lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra.