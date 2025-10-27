Người dân phố cổ Hội An tất bật chạy lũ

Từ sáng 27-10, mực nước trên sông Hoài dâng cao, tràn vào các tuyến phố trung tâm như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Lê Lợi… khiến việc đi lại của người dân và du khách gặp nhiều khó khăn.
Nước dâng nhanh khiến nhiều đoạn trong phố ngập sâu từ 0,5 đến hơn 1m. Người dân địa phương tất bật kê cao đồ đạc, di chuyển hàng hóa lên tầng trên để tránh hư hỏng.
Chị Nguyễn Thị Mai, một chủ cửa hàng lưu niệm trên đường Bạch Đằng, cho biết: “Từ đêm 26-10, nước sông Hoài bắt đầu dâng cao, tràn vào nhiều tuyến đường trong phố cổ gây ngập sâu, nhiều hộ kinh doanh trắng đêm thu dọn đồ đạc lên cao để tránh bị hư hại".
Trong sáng 27-10, chính quyền phường Hội An đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy và đường bộ.
Tại các khu vực ngập sâu, thấp trũng, lực lượng chức năng đã giăng dây cảnh báo, không cho người dân và du khách đến gần. UBND phường Hội An cũng khuyến cáo người dân hạn chế đi lại trên các đoạn đường ngập sâu để đảm bảo an toàn.