Người dân phố cổ Hội An tất bật chạy lũ

Mưa lớn kéo dài kết hợp với nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Hoài dâng cao, tràn vào phố cổ Hội An (phường Hội An, TP Đà Nẵng) gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều tuyến đường trung tâm.

Phố cổ Hội An chìm trong biển nước
Phố cổ Hội An chìm trong biển nước

Từ sáng 27-10, mực nước trên sông Hoài dâng cao, tràn vào các tuyến phố trung tâm như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Lê Lợi… khiến việc đi lại của người dân và du khách gặp nhiều khó khăn.

Nước dâng nhanh khiến nhiều đoạn trong phố ngập sâu từ 0,5 đến hơn 1m. Người dân địa phương tất bật kê cao đồ đạc, di chuyển hàng hóa lên tầng trên để tránh hư hỏng.

z7160272652471_db5e5f1d807b364a0f29c5c10d995954.jpg
Nước tràn vào phố cổ Hội An, người dân dùng thuyền để di chuyển

Chị Nguyễn Thị Mai, một chủ cửa hàng lưu niệm trên đường Bạch Đằng, cho biết: “Từ đêm 26-10, nước sông Hoài bắt đầu dâng cao, tràn vào nhiều tuyến đường trong phố cổ gây ngập sâu, nhiều hộ kinh doanh trắng đêm thu dọn đồ đạc lên cao để tránh bị hư hại".

Trong sáng 27-10, chính quyền phường Hội An đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời tài sản, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy và đường bộ.

Tại các khu vực ngập sâu, thấp trũng, lực lượng chức năng đã giăng dây cảnh báo, không cho người dân và du khách đến gần. UBND phường Hội An cũng khuyến cáo người dân hạn chế đi lại trên các đoạn đường ngập sâu để đảm bảo an toàn.

z7160272652477_02d3230467e89b21f6b073e33aaee3e4.jpg
Cầu An Hội bị lũ nhấn chìm
z7160272652472_0287c809cfcb880b17737fdd36215483.jpg
Những tuyến phố nằm sát bờ sông Hoài ngập sâu gần 1,5m
z7160272652539_d2bb2c84daec64978b4f275e9bd72c0f.jpg
Các cơ sở lưu trú khẩn trương sơ tán du khách đến những khu vực an toàn
z7160272652489_ef9caf99dbce9ee24c74d92759d9d852.jpg
Người dân dùng thuyền để di chuyển qua những tuyến đường bị ngập sâu
z7160272652546_026a6f6c6e6d76bff80ef1a0dfdff86f.jpg
z7160272652524_af0238001919896200077e706c11420d.jpg
Người dân tất bật thu dọn đồ đạc để chạy lũ
z7160272652527_2712dc5dbe61468ac00544114fef4312.jpg
Nhiều hàng quán kinh doanh phải đóng cửa do nước lũ dâng cao
z7160272652556_527b5fac5151589de211aee747e4270e.jpg
z7160272652522_d55446c0f7ef269297b8d6a0756065f9.jpg
Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời người và tài sản đến nơi an toàn
z7160272652488_d6c5f0dd43148d4d3becafd55df520b8.jpg
Nước lũ tràn vào nhà dân, ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động du lịch
PHẠM NGA

