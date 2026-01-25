Huy động mọi nguồn lực chăm lo tết cho người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, các cấp công đoàn TPHCM đã huy động hơn 3.400 tỷ đồng để chăm lo Tết Bính Ngọ 2026. Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Lê Văn Hòa (ảnh), Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM, khẳng định, Công đoàn thành phố nỗ lực chăm lo cho tất cả đoàn viên, người lao động, không để ai bị bỏ lại phía sau, nhất là lao động xa quê, người yếu thế.

Hơn 3.400 tỷ đồng chăm lo tết công nhân

- Thưa ông, với quy mô, số lượng người lao động đông hơn, thành phố đã đặt ra yêu cầu gì cho công tác chăm lo tết năm nay?

- Ông LÊ VĂN HÒA: Công đoàn thành phố gắn hoạt động chăm lo tết với hoạt động mừng Đảng, mừng xuân; chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Năm nay, chúng tôi đặt ra những yêu cầu cao hơn, toàn diện hơn đối với công tác chăm lo tết. Cụ thể, các hoạt động chăm lo tết chủ yếu được thực hiện ở các công đoàn cơ sở, hướng về cơ sở, tập trung vào đoàn viên, người lao động đang trực tiếp sản xuất, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo… Cùng với đó, Công đoàn thành phố chủ động huy động sự quan tâm của toàn xã hội, nhất là người sử dụng lao động trong chăm lo tết cho người lao động tại doanh nghiệp.

- Hiện một số doanh nghiệp còn gặp khó khăn, vậy công đoàn sẽ hỗ trợ ra sao đối với người lao động ở những doanh nghiệp này?

- Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có tết, vui Tết”, từ công đoàn cơ sở đến LĐLĐ TPHCM đều quan tâm chăm lo tốt nhất đến tất cả đoàn viên, người lao động. Riêng nhóm lao động đang chịu nhiều áp lực trong dịp tết do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, ít đơn hàng và không có thưởng tết, tổ chức công đoàn sẽ chủ động tổ chức các hoạt động chăm lo chu toàn nhất, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Công nhân mua hàng tết giá ưu đãi tại điểm phúc lợi đoàn viên do LĐLĐ TPHCM tổ chức. ẢNH: THÁI PHƯƠNG

- Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về các hoạt động chăm lo tết? Nhiều ý kiến cho rằng, chăm lo tết đôi khi vẫn còn dàn trải, chưa trúng người, trúng việc; công đoàn sẽ điều chỉnh thế nào?

- Năm nay, Công đoàn thành phố và các công đoàn cơ sở vận động nguồn lực hơn 3.400 tỷ đồng để chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Chúng tôi ưu tiên chăm lo ngay cho những lao động bị mất việc tại doanh nghiệp ngưng hoạt động, chủ trốn, bị nợ lương, thưởng…; đồng thời rà soát, phân loại đoàn viên, người lao động theo mức độ khó khăn, hoàn cảnh cụ thể, từ đó có các hình thức hỗ trợ phù hợp.

Chúng tôi chăm lo dựa trên nhu cầu thực tế của người lao động. Người lao động xa quê ở lại nhà trọ thì hỗ trợ quà bằng tiền mặt, tham gia chợ tết công đoàn, bữa cơm công đoàn ngày tết tại doanh nghiệp và các khu nhà trọ... Người lao động về quê được hỗ trợ vé máy bay, tàu, xe, quà bằng hiện vật, nhu yếu phẩm thiết yếu… Các hoạt động chăm lo sẽ đến gần người lao động hơn, thông qua các chương trình ngay tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân… Đặc biệt, công đoàn xác định chăm lo tết phải gắn với đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động sau tết, kết nối doanh nghiệp tuyển dụng, tạo việc làm mới cho người lao động.

Bảo vệ quyền lợi người lao động

- Tinh thần xuyên suốt của thành phố trong chăm lo tết cho người dân, nhất là công nhân xa quê và các nhóm yếu thế, được thể hiện cụ thể ra sao?

- Chúng tôi xác định rõ tinh thần “lấy con người làm trung tâm” và đảm bảo “tất cả đoàn viên, người lao động đều có tết”. Trong đó, chăm lo toàn diện và thiết thực. Bên cạnh hỗ trợ vật chất, Công đoàn thành phố chú trọng vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động như đối thoại, thương lượng với doanh nghiệp về chi trả lương, thưởng, chính sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn 24/24, chăm lo phúc lợi tại nơi làm làm việc.

- Tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, khi quyền lợi tết của người lao động bị ảnh hưởng, công đoàn thể hiện vai trò đại diện, bảo vệ người lao động như thế nào?

- LĐLĐ TPHCM đã phân quyền, giao trách nhiệm cho công đoàn phường, xã, đặc khu - lực lượng công đoàn chuyên trách trực tiếp, gần đoàn viên, người lao động và doanh nghiệp để theo dõi, triển khai mọi hoạt động chăm lo tết. Công đoàn phường, xã, đặc khu sẽ đề xuất các phương án, hoạt động chăm lo sát thực tế địa bàn, mức hỗ trợ phù hợp với từng hoàn cảnh, từng khu vực; ưu tiên tổ chức các hoạt động chăm lo ở những nơi có đông công nhân thuê trọ, lao động tự do, doanh nghiệp ngưng hoạt động, giảm việc làm…

Công đoàn phường, xã, đặc khu là đầu mối tổ chức trao hỗ trợ, thăm hỏi tại chỗ, bảo đảm kịp thời, đúng hoàn cảnh, đúng mục đích; đồng thời giám sát việc thực hiện chăm lo tết tại cơ sở, trong đó có doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, để kịp thời phản ánh, xử lý các phát sinh.

THÁI PHƯƠNG - NGÔ BÌNH thực hiện