Huy động ô tô đặc chủng dẫn đường cấp cứu thai phụ vỡ ối

Tối 9-11, tin từ Trạm CSGT Tuy Phước thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ cấp cứu kịp thời một thai phụ bị vỡ ối.

Lúc 18 giờ 50, Tổ tuần tra số 5 thuộc Trạm CSGT Tuy Phước đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1 thì có ô tô con dừng lại, nhờ hỗ trợ đưa thai phụ bị vỡ ối đi cấp cứu.

Thai phụ Trần Thị Mỹ N. được hỗ trợ cấp cứu an toàn "mẹ tròn con vuông"

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, Tổ tuần tra số 5 đã báo cáo, huy động nhanh ô tô đặc chủng bật còi, đèn ưu tiên dẫn đường đưa thai phụ đến Bệnh viện Da liễu Trung ương Quy Hòa.

Thời điểm đó, tuyến Quốc lộ 1 đang mất điện do bão số 13, xe cộ đông, di chuyển khó khăn. Tài xế chở thai phụ lại không rành đường. Nhờ CSGT dẫn đường, thai phụ được đưa đến bệnh viện an toàn, kịp thời cấp cứu.

Gia đình cảm ơn lực lượng CSGT

Thai phụ là chị Trần Thị Mỹ N. (sinh năm 1993, ở xã Phù Cát, tỉnh Gia Lai). Sau khi đến viện, chị được bác sĩ tiếp nhận, hỗ trợ sinh nở an toàn. Chồng chị, anh Vũ Hoàng Thanh (sinh năm 1987), xúc động cảm ơn lực lượng CSGT Tuy Phước đã giúp vợ mình “mẹ tròn con vuông”.

NGỌC OAI