Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 21-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã nghe đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trình bày tham luận nhằm làm sáng tỏ hơn các chính sách chiến lược nhằm tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trình bày tham luận, sáng 21-1. Ảnh: VIẾT CHUNG

Bản tham luận tập trung 2 nội dung chính: cơ sở thực hiện và dư địa để tăng trưởng kinh tế 10% trở lên giai đoạn tới.

Theo lãnh đạo Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, để đạt mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững giai đoạn tới, việc hoàn thành các mục tiêu chiến lược của đất nước đến năm 2030 và 2045 là yêu cầu tiên quyết.

“Trên nền tảng đã xây dựng và khát vọng chuyển mình vươn lên của dân tộc, Việt Nam có đủ tiềm năng và dư địa để phát triển”, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn khẳng định. Phân tích thêm vấn đề này, đồng chí nhấn mạnh, hiệu quả chung của nền kinh tế còn thấp. Nếu các tiềm năng, thế mạnh được khai thác tốt, các điểm nghẽn được khơi thông thì sẽ tạo tăng trưởng đột phá.

Nhắc lại quan điểm Tổng Bí thư đã nêu trong báo cáo các văn kiện trình đại hội sáng 20-1, "thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn, nhưng có thể trở thành đột phá của đột phá để tạo dư địa tăng trưởng mới", đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, các khu vực kinh tế hiện còn nhiều dư địa tăng trưởng.

Chẳng hạn, khu vực nông nghiệp, hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam đều thuộc nhóm cao nhất thế giới, nhưng chủ yếu là sản phẩm thô, giá trị gia tăng còn thấp, cần chế biến sâu để nâng cao giá trị. Công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao còn nhiều tiềm năng phát triển với lợi thế về nguồn nhân lực chất lượng cao… Nhiều động lực mới tăng trưởng chưa được khai thác, phát huy hiệu quả như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các mô hình kinh tế, các không gian phát triển mới và cực tăng trưởng mới của các địa phương sau sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp.

Đại biểu tham dự phiên thảo luận. Ảnh: VIẾT CHUNG

Bên cạnh đó, theo đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, nhiều việc trước đây không thực hiện được hoặc kéo dài thời gian thực hiện, nhưng trong vài năm gần đây đã triển khai rất nhanh, rất thành công. Đây là thực tiễn quý báu trong triển khai thực hiện. Đặc biệt, thời gian qua, nhiều chủ trương chính sách, định hướng chiến lược được Bộ Chính trị ban hành có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng động lực mới cho phát triển, đặc biệt là cơ sở hạ tầng được tập trung đầu tư, kết nối và mở rộng không gian phát triển, tạo nền tảng phát triển các mô hình mới.

Nhấn mạnh bối cảnh trong nước và quốc tế đang đặt ra cho Việt Nam những thách thức to lớn, nhưng cũng là cơ hội để thu hẹp khoảng cách phát triển, vươn lên mạnh mẽ, lãnh đạo Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đề nghị một số giải pháp để duy trì và đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế, đảm bảo tự chủ chiến lược, tạo nền tảng tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững cả trước mắt và dài hạn; thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống và kiến tạo các động lực tăng trưởng mới, các ngành và lĩnh vực mới nổi; tiếp tục đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế, công nghiệp hóa - hiện đại hóa, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

Đại biểu tham dự phiên thảo luận. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh yêu cầu phát huy cao nhất vai trò các khu vực kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân, phát huy vai trò kinh tế nhà nước; khai thác hiệu quả hơn nữa các thị trường quốc tế, khai thác sâu lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết.

Báo cáo cũng đề xuất huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ 3 kênh: đầu tư công, đầu tư tư nhân trong nước và đầu tư nước ngoài; khuyến khích mô hình quỹ đầu tư mạo hiểm khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp… Đồng thời, cần xác lập và thực hiện mô hình tăng trưởng mới làm nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững dựa trên nâng cao năng suất, chất lượng, đảm bảo sử dụng nguồn lực hiệu quả nhất.

Nhận thức sâu sắc yêu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn phát triển đất nước trong giai đoạn mới, với chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn khẳng định Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả với các bộ, ngành, địa phương nhằm tham mưu kịp thời trong hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách chiến lược, biện pháp lớn quan trọng về kinh tế - xã hội để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

