TPHCM: Gần 109.000 người được khám sức khỏe sau một tháng triển khai khám định kỳ

Tối 25-6, Sở Y tế TPHCM cho biết, sau một tháng triển khai khám sức khỏe định kỳ cho người dân, nhiều địa phương đã có những bước bứt phá về tiến độ; tuy nhiên cũng có nhiều địa phương có chưa tới 10 người được khám.

Cụ thể, theo số liệu cập nhật trên Nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng đến ngày 24-6, trong 31 ngày đầu triển khai (từ ngày 25-5 đến 24-6), toàn thành phố đã có 108.895 người dân được khám sức khỏe, trung bình 3.378 người mỗi ngày. Đáng chú ý, tiến độ triển khai đang có xu hướng tăng nhanh qua từng tuần.

Nếu như những ngày đầu chương trình mới được khởi động, số người được khám còn khiêm tốn thì từ ngày 17 đến 24-6, nhiều xã, phường, đặc khu đã đồng loạt tổ chức các đợt khám tập trung, đưa số lượng người được khám mỗi ngày duy trì ở mức từ 4.700 đến 7.700 người. Riêng ngày 24-6, toàn thành phố ghi nhận 7.725 người được khám sức khỏe, mức cao nhất kể từ khi chương trình được triển khai.

Top dẫn đầu toàn thành phố là xã An Nhơn Tây với 8.100 người được khám sức khỏe, tiếp theo là xã Bà Điểm với 7.887 người. Các địa phương khác trong nhóm dẫn đầu gồm: xã Tân Nhựt (3.439 người), xã Bắc Tân Uyên (3.213 người), xã Hiệp Phước (3.091 người), phường Tăng Nhơn Phú (2.876 người), Tân Mỹ (2.802 người), xã Xuân Thới Sơn (2.719 người), phường Tân Tạo (2.481 người) và xã Đất Đỏ (2.146 người).

Tuy nhiên, một số xã, phường có số lượng người được khám sức khỏe rất thấp, chưa tương xứng với yêu cầu tiến độ của chương trình. Nhóm đứng cuối bảng là: xã Phước Thành mới chỉ có 3 người được khám sức khỏe, xã Minh Thạnh (4 người), xã An Long (5 người), xã Trừ Văn Thố (7 người), xã Phú Giáo (13 người), xã Hòa Hiệp (17 người), xã Bình Châu (20 người), phường Sài Gòn (24 người), xã Xuyên Mộc (29 người), xã Bàu Bàng (34 người), xã Châu Đức và xã Dầu Tiếng (45 người), xã Xuân Sơn và xã Bình Giã (46 người), xã Hòa Hội (48 người)…

Bác sĩ Bệnh viện An Bình thăm khám cho người bệnh

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, trong 6 tháng còn lại của năm 2026, thành phố sẽ bước vào giai đoạn tăng tốc để hoàn thành mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe. Muốn đạt được mục tiêu này, bên cạnh việc mở rộng các hình thức khám tại trạm y tế, bệnh viện, doanh nghiệp, trường học, khu dân cư và khám tại nhà cho các đối tượng khó khăn, mỗi địa phương cần xây dựng lộ trình cụ thể theo từng tuần, từng tháng; thường xuyên theo dõi tiến độ trên Dashboard quản lý để kịp thời điều chỉnh kế hoạch và huy động nguồn lực phù hợp.

Sở Y tế đề nghị 168 xã, phường, đặc khu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ sở khám sức khỏe, đồng thời cập nhật đầy đủ, chính xác và kịp thời kết quả khám lên Nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng. Việc duy trì tiến độ triển khai song song với bảo đảm chất lượng dữ liệu không chỉ góp phần hoàn thành mục tiêu của chương trình mà còn từng bước hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe thống nhất của Thành phố, tạo nền tảng quan trọng cho việc quản lý, dự báo và chăm sóc sức khỏe người dân một cách liên tục, chủ động và hiệu quả trong những năm tới.

Số liệu người dân đã được khám sức khỏe định kỳ theo từng xã, phường, đặc khu trên địa bàn từ 25-5 đến 24-6 TẠI ĐÂY

THÀNH AN