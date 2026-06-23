Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc: Công tác an sinh xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên

Chiều 23-6, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM có buổi làm việc với Sở Y tế về hoạt động của các Trung tâm bảo trợ xã hội công lập trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phát biểu tại buổi làm việc Ảnh: HOÀNG HÙNG

Mở rộng hoạt động khám chữa bệnh

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, thời gian qua các bệnh viện đã ký kết phối hợp, trực tiếp tham gia chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em và các đối tượng bảo trợ xã hội đang được nuôi dưỡng tại các trung tâm. Không chỉ hỗ trợ chuyên môn, nhiều đơn vị còn chủ động tổ chức khám, điều trị và theo dõi sức khỏe định kỳ cho các đối tượng này.

Một sáng kiến đang được ngành y tế triển khai là đưa hoạt động khám chữa bệnh đến tận các trung tâm bảo trợ xã hội thay vì đưa người bệnh đến bệnh viện như trước đây. Đây là giải pháp rất thiết thực và nhân văn bởi phần lớn đối tượng tại các trung tâm đều gặp khó khăn trong việc đi lại, đặc biệt là người khuyết tật, người cao tuổi hoặc người cần có người hỗ trợ đi cùng.

Tuy nhiên, việc triển khai mô hình này vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách và nguồn lực. Sở Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan để tham mưu, đề xuất tháo gỡ, đồng thời kiến nghị thành phố tạo điều kiện nhằm duy trì và mở rộng hoạt động khám chữa bệnh tại các trung tâm bảo trợ xã hội trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, ngành y tế sẽ tiếp tục tăng cường kết nối giữa các bệnh viện với hệ thống cơ sở bảo trợ xã hội, bảo đảm mọi đối tượng yếu thế đều được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe kịp thời, chất lượng và nhân văn. “Chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng bảo trợ xã hội không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội và tính nhân văn của ngành y tế thành phố. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đơn vị để mang dịch vụ y tế đến gần hơn với những người cần được quan tâm, chăm sóc”, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng khẳng định.

Người cao tuổi sinh hoạt, trò chuyện tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè, phường Gia Định, TPHCM ẢNH: HOÀNG HÙNG

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Sở Y tế TPHCM, Công an TPHCM, Lực lượng Thanh niên xung phong cùng các đơn vị liên quan đã chủ động, sẵn sàng phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện chính sách an sinh xã hội của thành phố, nhất là trong chăm lo cho các đối tượng yếu thế, người không nơi nương tựa, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Không để ai bị bỏ lại phía sau", thành phố đã đưa ra nhiều chính sách quan tâm, chăm lo đến tất cả người dân, trong đó có những người đang được quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội.

Đến nay, công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng và quản lý đối tượng tại các cơ sở bảo trợ xã hội đã từng bước được nâng cao, đi vào nền nếp, chặt chẽ, minh bạch và hiệu quả hơn. Các đơn vị đã chú trọng đào tạo đội ngũ nhân lực, quan tâm công tác chăm sóc cơ bản cho các đối tượng bảo trợ tại cơ sở. Qua đó cho thấy mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện, không để ai bị bỏ lại phía sau, dưới góc độ y tế và an sinh xã hội, đã và đang được thành phố triển khai nghiêm túc, hiệu quả; đặc biệt là vai trò của người đứng đầu các đơn vị trong hỗ trợ các cơ sở bảo trợ xã hội thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho nhóm người yếu thế.

Nhấn mạnh yêu cầu quản lý cơ sở bảo trợ xã hội phải chặt chẽ, minh bạch, chuyên nghiệp và nhân văn, đồng chí Nguyễn Phước Lộc lưu ý, việc quản lý đối tượng phải được đẩy mạnh chuyển đổi số, dựa trên dữ liệu cụ thể. Mỗi trường hợp phải có hồ sơ quản lý đầy đủ về nhân thân, tình trạng sức khỏe, bệnh lý, quá trình chăm sóc, điều trị, phục hồi chức năng và các vấn đề xã hội liên quan. Trên cơ sở đó, các sở, ngành mới có căn cứ để chỉ đạo, bố trí nguồn lực, tháo gỡ khó khăn và kiểm soát rủi ro kịp thời.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị các sở, ngành phối hợp xử lý dứt điểm những tồn đọng, nhất là các vấn đề vượt thẩm quyền của ngành y tế như hồ sơ pháp lý đất đai, cơ sở vật chất, quy hoạch, đầu tư, sửa chữa, chuyển đổi công năng.... Những vấn đề đã rõ phải khẩn trương triển khai; những nội dung còn vướng phải chủ động tổng hợp, tham mưu UBND TPHCM và Thành ủy xem xét, chỉ đạo.

"Thành phố luôn xác định an sinh xã hội là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, thể hiện trách nhiệm của chính quyền đối với nhân dân. Làm tốt công tác này không chỉ là chăm lo cho một nhóm đối tượng yếu thế, mà còn góp phần xây dựng TPHCM văn minh, nghĩa tình, hiện đại, nơi mọi người dân đều được quan tâm, bảo vệ" Phó Bí thư Thành ủy TPHCM NGUYỄN PHƯỚC LỘC

Về lâu dài, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị UBND TPHCM chỉ đạo rà soát tổng thể hệ thống cơ sở bảo trợ xã hội hiện nay. Cơ sở nào tiếp tục thực hiện chức năng bảo trợ xã hội thì phải được đầu tư, chuẩn hóa về cơ sở vật chất, nhân lực và quy trình quản lý; cơ sở nào không còn phù hợp thì nghiên cứu sắp xếp lại, chuyển giao hoặc chuyển đổi công năng theo quy hoạch chung của thành phố, trong đó có thể xem xét chuyển đổi một số cơ sở đủ điều kiện thành cơ sở y tế, góp phần tăng tỷ lệ giường bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

THÀNH AN