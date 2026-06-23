Bé gái 720gram con của du khách Singapore được cứu sống kỳ diệu

Ngày 23-6, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết vừa điều trị và chăm sóc thành công một bé gái là con của du khách người Singapore sinh cực non với cân nặng chỉ 720gram.

Các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng chúc mừng gia đình bé gái

Gia đình anh Chen (38 tuổi, quốc tịch Singapore) đến Đà Nẵng du lịch vào ngày 10-3-2026 khi người vợ đang mang thai ở tuần thứ 25. Tuy nhiên, ngay đêm trước chuyến bay dự định trở về Singapore, sản phụ bất ngờ xuất hiện các dấu hiệu bất thường và được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán sản phụ bị tiền sản giật nặng kèm theo các biến chứng nguy hiểm như tràn dịch đa màng, hạ natri máu và theo dõi suy tim. Để tăng cơ hội sống cho thai nhi, ê-kíp sản khoa đã điều trị nội khoa tích cực, giúp em bé có thêm 2 tuần quý giá trong bụng mẹ để phát triển phổi và não bộ.

Em bé 720gram chính thức xuất viện

Đến ngày 27-3-2026, khi xuất hiện dấu hiệu suy thai nặng, các bác sĩ đã quyết định mổ lấy thai khẩn cấp. Bé gái chào đời ở tuần thai 27 tuần 1 ngày với cân nặng vỏn vẹn 720gram, thuộc nhóm trẻ cực non và cực nhẹ cân.

Ngay sau khi chào đời, bé gái được chuyển thẳng đến Đơn vị Hồi sức sơ sinh (NICU) trong tình trạng suy hô hấp nặng, tăng áp phổi, còn ống động mạch, rối loạn đường máu và nhiễm khuẩn sơ sinh. Những tuần đầu tiên, sự sống cho bé có lúc phụ thuộc vào máy thở xâm lấn và sử dụng thuốc vận mạch để duy trì tuần hoàn.

Bên cạnh các phác đồ điều trị hồi sức hiện đại, bệnh viện đã áp dụng phối hợp đa chuyên khoa, chú trọng nuôi dưỡng bằng sữa mẹ và triển khai phương pháp chăm sóc da kề da.

ThS.BS Huỳnh Thị Lệ, Trưởng khoa Sơ sinh - Cấp cứu - Hồi sức tích cực và bệnh lý (Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng) cho biết, những cột mốc như lúc bé rút được ống nội khí quản, chuyển từ thở máy xâm lấn sang hỗ trợ hô hấp không xâm lấn hay lần đầu tiên dung nạp tốt sữa mẹ là những bước tiến vô cùng quan trọng giúp bé vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Lá thư cảm ơn

Sau 87 ngày điều trị, bé gái xuất viện đã đạt cân nặng 2.655 gam (tương đương tuổi thai 39 tuần). Các phản xạ tốt, tự thở và bú mẹ ổn định.

Trong suốt thời gian điều trị, anh Chen thường xuyên sử dụng Google Dịch để trao đổi với nhân viên y tế và trực tiếp tham gia chăm sóc con. Chia sẻ trong thư cảm ơn đề ngày 22-6-2026, anh cho biết việc giao tiếp tuy gặp nhiều khó khăn do rào cản ngôn ngữ, nhưng đã được thay thế bằng sự tận tâm và hỗ trợ liên tục từ đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng.

XUÂN QUỲNH