Israel – Hamas tiến gần thỏa thuận ngừng bắn

Tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến gần hai năm ở Dải Gaza đang bước vào giai đoạn then chốt, sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng xác nhận những bước tiến quan trọng hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn toàn diện.

Bất chấp kế hoạch hòa bình tiến triển, Israel tiếp tục không kích Dải Gaza. Ảnh: ABC News

Theo Times of Israel, Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết, ông đã chỉ đạo đoàn đàm phán Israel lên đường tới Ai Cập “để hoàn thiện các chi tiết kỹ thuật” của thỏa thuận do Mỹ đề xuất, đồng thời bày tỏ hy vọng “tất cả con tin sẽ được trở về nhà trong vài ngày tới”. Theo ông Netanyahu, “sức ép quân sự và ngoại giao” đã buộc Hamas phải chấp thuận trao đổi con tin.

Bộ Ngoại giao Ai Cập sau đó xác nhận sẽ tiếp đón các phái đoàn Israel và Hamas vào ngày 6-10 để đàm phán về “các điều kiện thực địa và chi tiết của thỏa thuận trao đổi toàn bộ con tin Israel và tù nhân Palestine”.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Israel đã đồng ý với “đường ranh giới rút quân ban đầu” ở Dải Gaza và thông tin này đã được chia sẻ với phía Hamas. Ông tuyên bố trên mạng xã hội rằng ngay khi Hamas xác nhận, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực ngay lập tức, mở đường cho hoạt động trao đổi tù binh với con tin và giai đoạn rút quân kế tiếp của Israel khỏi Gaza.

Theo CNN, Nhà Trắng cũng xác nhận Tổng thống Donald Trump đã cử con rể Jared Kushner cùng Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff tới Ai Cập để tham dự và giám sát các cuộc đàm phán. Một quan chức Mỹ cho biết hai đặc phái viên sẽ “hoàn tất các chi tiết cuối cùng của thỏa thuận giải thoát con tin và thúc đẩy kế hoạch hòa bình mà Tổng thống Donald Trump đề xuất”.

Trước đó, Hamas tuyên bố đồng ý thả toàn bộ con tin, cả người còn sống lẫn thi thể theo công thức trao đổi của Tổng thống Donald Trump. Đáp lại, Tổng thống Donald Trump ca ngợi đây là dấu hiệu cho thấy Hamas “sẵn sàng cho hòa bình lâu dài” nhưng cảnh báo rằng Mỹ “sẽ không dung thứ cho bất kỳ sự trì hoãn nào” từ phía nhóm này.

Bất chấp nỗ lực ngoại giao, các cuộc không kích của Israel vẫn tiếp diễn ở Dải Gaza khiến ít nhất 57 người thiệt mạng trong ngày 4-10. Tại Tel Aviv, hàng ngàn người đã xuống đường kêu gọi hai bên nhanh chóng đạt được thỏa thuận để chấm dứt xung đột kéo dài.

KHÁNH MINH