Khắc phục hậu quả tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc làm hai xe rơi xuống vực

Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 15 phút ngày 20-6, xe container chở hàng di chuyển từ Đà Lạt đi TPHCM khi đến đèo Bảo Lộc (thuộc địa phận xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng) xảy ra va chạm liên hoàn với 3 xe ô tô khác.
Hậu quả, xe container và xe ô tô 5 chỗ ngồi bị rơi xuống vực sâu khoảng 15 mét, bị hư hỏng nặng. Nhiều đoạn hộ lan của quốc lộ 20 cũng bị hư hỏng. Vụ việc may mắn không có thiệt hại về người.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực.
Do xe container có nhiều hàng hoá bên trong, vị trí rơi xuống sâu nên đến trưa 21-6, công tác cứu hộ mới cơ bản hoàn thành, các phương tiện có thể lưu thông qua lại bình thường.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.