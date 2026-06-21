Xã hội

Khắc phục hậu quả tai nạn liên hoàn trên đèo Bảo Lộc làm hai xe rơi xuống vực

SGGPO

Trưa 21-6, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã cơ bản khắc phục xong hậu quả vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 20 (đoạn qua đèo Bảo Lộc).

Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 15 phút ngày 20-6, xe container chở hàng di chuyển từ Đà Lạt đi TPHCM khi đến đèo Bảo Lộc (thuộc địa phận xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng) xảy ra va chạm liên hoàn với 3 xe ô tô khác.

2aOboQexmjzvZkma0XvJJ4vHcXyK90ZblvmDY61g.jpg
2aOboQf0KZzsUeATtHmZoKO5W7O6xdtEInBoCIbY.jpg
Hiện trường khắc phục vụ tai nạn

Hậu quả, xe container và xe ô tô 5 chỗ ngồi bị rơi xuống vực sâu khoảng 15 mét, bị hư hỏng nặng. Nhiều đoạn hộ lan của quốc lộ 20 cũng bị hư hỏng. Vụ việc may mắn không có thiệt hại về người.

2aOboQf0KWkCtQLyfzAetp8hGLYrTHDg3NAoxKgy.jpg
Xe bị nạn được cẩu lên khỏi vực

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực.

2aOboQf0KdhAeIrrSliz07m0o7lcXMZbDeAhkvlw.jpg
eb1b79cd551cd4428d0d.jpg
Lực lượng chức năng phân luồng phương tiện để khắc phục hậu quả vụ tai nạn trên quốc lộ 20

Do xe container có nhiều hàng hoá bên trong, vị trí rơi xuống sâu nên đến trưa 21-6, công tác cứu hộ mới cơ bản hoàn thành, các phương tiện có thể lưu thông qua lại bình thường.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

Đạ Huoai 2 Đèo Bảo Lộc Xe container Quốc lộ 20 Công an tỉnh Lâm Đồng Vực sâu Xe ô tô Liên hoàn Rơi xuống Đà Lạt

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn