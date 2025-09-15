Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng

Ngày 15-9, tại TP Cần Thơ, Trường Cán bộ Thanh tra đã phối hợp với Thanh tra TP Cần Thơ tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực đáp ứng yêu cầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Quang cảnh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ

Tham gia lớp bồi dưỡng có 150 cán bộ, công chức thuộc Thanh tra thành phố, các sở, ban, ngành và UBND xã, phường TP Cần Thơ. Lớp bồi dưỡng diễn ra trong 3 ngày từ ngày 15 đến 17-9.

Nội dung bồi dưỡng sẽ tập trung trang bị kiến thức nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương về quy trình, kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và thực hiện nhiệm vụ trong công tác phòng chống tham nhũng.

Phương thức bồi dưỡng được tổ chức theo hình thức vừa bảo đảm truyền đạt đến cho học viên những nội dung chính, cơ sở pháp lý và yêu cầu đặt ra đối với việc thực hiện nhiệm vụ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; vừa kết hợp với trao đổi, thảo luận trực tiếp giữa học viên với các chuyên gia, giảng viên, báo cáo viên, lãnh đạo cơ quan chức năng ở địa phương nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thường gặp phải trong các lĩnh vực này.

Theo Trường Cán bộ Thanh tra xây dựng, trường sẽ tiếp tục nhân rộng và thực hiện chương trình bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ thanh tra trong phạm vi cả nước để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và trực tiếp nhằm nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm trong lĩnh vực này.

VĨNH TƯỜNG