An Giang: 80 cán bộ biên phòng hoàn thành khóa học tiếng Khmer

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang và Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Victory trao chứng chỉ tiếng Khmer cho các học viên

Sau 480 tiết học, 80 học viên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan, đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã được trang bị những kiến thức nền tảng về tiếng Khmer gồm các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Lớp học cũng lồng ghép nội dung tìm hiểu phong tục, tập quán, đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer, tạo tiền đề để cán bộ biên phòng vận dụng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, đặc biệt là trong công tác dân vận và đối ngoại biên phòng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Đại tá Doãn Đình Tránh, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang yêu cầu mỗi cán bộ sau khóa học tiếp tục chủ động tự học, tự rèn, nâng cao trình độ tiếng Khmer, gắn kiến thức đã được trang bị với thực tiễn công tác, nhất là trong xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân nơi tuyến đầu biên giới.

NAM KHÔI - TUẤN KIỆT