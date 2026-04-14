Lãnh đạo xã lắng nghe, tháo gỡ khó khăn với bà con ngư dân

Trước áp lực giá nhiên liệu tăng cao, đầu ra bấp bênh và ngư trường ngày càng thu hẹp, ngư dân các xã ven biển đã thẳng thắn nêu nhiều kiến nghị tại Chương trình “Lắng nghe ngư dân nói”, mong được hỗ trợ kịp thời để ổn định sinh kế và tiếp tục bám biển.

Nhiều bà con ngư dân các xã Long Hải, Phước Hải, Bình Châu đến tham dự chương trình

Chương trình được tổ chức tại xã Long Hải (TPHCM) vào sáng 14-4 với sự tham dự của lãnh đạo Hội Nông dân thành phố, chính quyền các địa phương ven biển cùng đông đảo ngư dân các xã Long Hải, Phước Hải và Bình Châu.

Ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM chia sẻ với những khó khăn mà ngư dân

Đây là dịp để cơ quan chức năng trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của ngư dân, qua đó định hướng các giải pháp hỗ trợ phù hợp trong thời gian tới.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM cho biết, chính quyền thành phố thấu hiểu những khó khăn mà ngư dân đang đối mặt, đặc biệt là giá xăng dầu tăng cao trong khi giá hải sản bấp bênh. Theo ông Trung, các cấp, ngành sẽ tiếp tục phối hợp hỗ trợ ngư dân, đồng thời tăng cường kết nối tiêu thụ sản phẩm nhằm hạn chế tình trạng bị thương lái ép giá.

Lãnh đạo Hội Nông dân TPHCM, xã Long Hải tham dự chương trình

Thời gian tới, Hội Nông dân TPHCM sẽ đóng vai trò cầu nối, tổng hợp kiến nghị của ngư dân để báo cáo các cấp có thẩm quyền; đồng thời triển khai các giải pháp như hỗ trợ tiếp cận vốn vay ưu đãi, khuyến khích cải hoán tàu cá, nâng cao năng suất khai thác và xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ ổn định. Với những hộ không còn điều kiện bám biển, Hội sẽ định hướng chuyển đổi nghề nghiệp để ổn định cuộc sống lâu dài.

Ngư dân Nguyễn Hữu Định, xã Phước Hải cho biết ngư dân gặp khó khi giá nhiên liệu tăng

Tại chương trình, ông Nguyễn Hữu Định, ngư dân xã Phước Hải, cho biết giá dầu hiện tăng gấp 2,5–3 lần so với trước đây, khiến mỗi chuyến biển tiềm ẩn nhiều rủi ro. “Nếu sản lượng không đạt, chủ tàu sẽ lỗ nặng, kéo theo nhiều lao động mất thu nhập. Hiện nhiều tàu phải nằm bờ vì không kham nổi chi phí”.

Bà Huỳnh Ngọc Dung, ngư dân hành nghề lưới cá trích tại xã Long Hải phát biểu tại chương trình

Ông Định kiến nghị: Nhà nước cần có cơ chế trợ giá nhiên liệu hoặc hỗ trợ trực tiếp chi phí vận hành trong giai đoạn khó khăn. Bên cạnh đó, chi phí thay mới thiết bị giám sát hành trình lên tới hàng chục triệu đồng cũng đang tạo thêm áp lực lớn đối với chủ tàu.

Cùng chung nỗi lo, bà Huỳnh Ngọc Dung, ngư dân hành nghề lưới cá trích tại xã Long Hải cho biết, không chỉ có giá cả nỗi lo giá nhiên liệu tăng mà giá cá (đầu ra) không ổn định, thậm chí bị thương lái ép giá. Vì vậy, để duy trì thu nhập, chúng tôi phải kéo dài thời gian đánh bắt, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Do đó,Nhà nước nên hỗ trợ chi phí xăng dầu, giảm lãi suất vay vốn và đặc biệt là xây dựng đầu ra ổn định cho hải sản, giúp ngư dân yên tâm bám biển.

Lãnh đạo xã Long Hải lắng nghe những chia sẻ khó khăn mà ngư dân đang gặp phải

Trong khi đó, ông Hoàng Văn Minh, ngư dân xã Bình Châu, phản ánh tình trạng chồng lấn ngư trường giữa tàu lớn và tàu nhỏ. Theo ông, việc phân chia ranh giới khai thác chưa rõ ràng khiến tàu nhỏ gặp nhiều khó khăn, thậm chí không có ngư trường hoạt động.

“Mong các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, quản lý để đảm bảo công bằng, đồng thời có chính sách hỗ trợ giá dầu để bà con duy trì nghề biển”, ông Minh kiến nghị.

Lãnh đạo Hội Nông dân TPHCM chia sẻ những khó khăn của ngư dân

Kết thúc chương trình, đại diện Hội Nông dân TPHCM khẳng định sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến của ngư dân, phối hợp với các cơ quan liên quan để nghiên cứu, đề xuất giải pháp cụ thể.

Hội Nông dân TPHCM tặng quà cho những ngư dân có hoàn cảnh khó khăn

THÀNH HUY