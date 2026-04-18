Khai mạc Giải việt dã các lứa tuổi xã Phú Giáo lần thứ I năm 2026

Ngày 18-4, xã Phú Giáo (TPHCM) tổ chức khai mạc Giải việt dã các lứa tuổi lần thứ I năm 2026, chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5).

Lễ khai mạc Giải việt dã các lứa tuổi lần thứ I năm 2026

Theo Ban tổ chức, giải đấu không chỉ góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng các ngày lễ lớn, mà còn là dịp để vận động viên giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn và tinh thần đoàn kết. Thông qua giải sẽ phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc để bồi dưỡng, tham gia các giải ở cấp cao hơn.

Giải thu hút hàng trăm vận động viên các lứa tuổi tham gia

Giải việt dã năm nay quy tụ nhiều lứa tuổi, từ học sinh đến người dân, với các nội dung thi đấu phù hợp từng nhóm. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào tranh tài với tinh thần trung thực, quyết tâm, góp phần tạo nên không khí thể thao sôi nổi, hào hứng.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên xuất sắc

Giải đấu được kỳ vọng sẽ trở thành hoạt động thường niên, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng và phát triển phong trào thể dục thể thao tại địa phương.

TÂM TRANG