Nhiều địa phương tổ chức sân chơi hè cho thiếu nhi

Ngày 6-6, nhiều địa phương trên địa bàn TPHCM đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026

Tại phường Bến Cát, lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2026 diễn ra sôi nổi.

Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước trẻ em tại phường Bến Cát

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Bến Cát Nguyễn Phú Hải nhấn mạnh, bảo vệ trẻ em và chăm lo sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Các tiết mục biểu diễn sôi động tại lễ phát động

Ngay sau lễ phát động, phường tổ chức giải bơi lội hưởng ứng phong trào toàn dân tập luyện môn bơi.

Chương trình thu hút hàng trăm học sinh từ các trường học trên địa bàn

Cùng ngày, UBND xã Phú Giáo tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước năm 2026 với sự tham gia của hơn 500 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, giáo viên, học sinh và nhân dân địa phương.

Quang cảnh lễ phát động tại xã Phú Giáo

Phó Chủ tịch UBND xã Phú Giáo Ngô Trung Thành cho biết, tập luyện môn bơi không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe mà còn là kỹ năng sống giúp giảm thiểu nguy cơ tai nạn đuối nước trong cộng đồng.

Chương trình được tổ chức hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho người dân, nhất là trẻ em.

Học sinh tham gia phần bơi hưởng ứng

Sau lễ phát động, các đại biểu, vận động viên và người dân đã tham gia phần bơi hưởng ứng, thể hiện tinh thần tích cực rèn luyện thể chất, chung tay xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, an toàn.

Trong khi đó, tại phường Thủ Dầu Một, Ban chỉ đạo hè phường tổ chức Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề “Chúng em kể chuyện Bác Hồ qua nét vẽ tuổi thơ”, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia.

Thông qua những nét vẽ hồn nhiên, sáng tạo, các em đã tái hiện hình ảnh Bác Hồ kính yêu, những câu chuyện cảm động và lời dạy của Người dành cho thiếu nhi...

Các em thiếu nhi tham gia cuộc thi vẽ tranh

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