Khai mạc Hội chợ Tôn vinh hàng Việt

Triển lãm trưng bày 285 gian hàng của 150 doanh nghiệp sẽ tạo cơ hội cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong nước, quảng bá thương hiệu Việt, giới thiệu sản phẩm đến nhà mua hàng, nhà môi giới, là nơi các doanh nghiệp trong ngành trao đổi thông tin hữu ích, cập nhật xu hướng mới qua kết nối giao thương, mở rộng thị trường. Trong khuôn khổ triển lãm sẽ có ngày hội kết nối giao thương B2B.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp đang tham gia chương trình bình chọn “Doanh nghiệp xanh” năm 2023 cũng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại triển lãm, giúp nâng cao uy tín và gia tăng sức thu hút nhà mua hàng theo xu hướng chuyển đổi xanh, sản phẩm thân thiện môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Ngoài ra, khu triển lãm sản phẩm thuộc ngành hàng chủ lực của thành phố giới thiệu, quảng bá các thành tựu của ngành cao su – nhựa, cơ khí – tự động hóa và chế biến thực phẩm, nhựa gia dụng, thủ công mỹ nghệ…

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết, 6 tháng đầu năm, kinh tế đã có sự phục hồi, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) ước tăng 3,55% so với cùng kỳ năm 2022. Khu vực dịch vụ đóng góp lớn nhất vào mức tăng GRDP khi tăng 4,96% so với cùng kỳ và đóng góp 89% vào tốc độ tăng GRDP. Điều này cho thấy dù khó khăn nhưng các doanh nghiệp trong nước vẫn có thể tận dụng ưu thế trên thị trường nội địa. Triển lãm sẽ đẩy mạnh chương trình người Việt ưu tiên dùng hàng Việt, khuyến khích sản xuất sản phẩm “xanh, tuần hoàn” thúc đẩy mô hình doanh nghiệp theo hướng tăng trưởng xanh, thành trào lưu chung, hướng tới là tiêu chí đánh giá cho sản phẩm Việt. Ngoài ra, các doanh nghiệp trong nước cũng cần đưa ra thị trường những sản phẩm chất lượng với giá cả phù hợp để cạnh tranh với hàng ngoại, giúp thay đổi tâm lý “chuộng hàng ngoại” của người tiêu dùng.

* Cùng ngày, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC cũng khai mạc Triển lãm Quốc tế Thiết bị và Công nghệ Quảng cáo Việt Nam lần 13 sẽ diễn ra trong 3 ngày.

Triển lãm có quy mô 300 gian hàng, được tổ chức nhằm tiếp tục tạo dựng cầu nối giao thương để các doanh nghiệp quảng cáo trong và ngoài nước gặp gỡ, trao đổi, quảng bá thương hiệu, chuyển giao công nghệ, mở rộng thị trường.

Triển lãm quy tụ máy móc, thiết bị, công nghệ tiên tiến của ngành quảng cáo như máy móc ngành quảng cáo, công nghệ LED, thiết bị, vật liệu, quà tặng quảng cáo và dịch vụ in ấn, thi công quảng cáo… Tại triển lãm, khách tham quan sẽ được trải nghiệm hàng loạt các công nghệ mới, sản phẩm mới như máy in với độ phân giải cao, in tốc độ cao, in bạt khổ lớn, máy uốn và hàn chữ tự động, máy ép cầm tay chuyển nhiệt, công nghệ laser cắt khắc đa dạng vật liệu kim loại và phi kim loại, công nghệ cắt khắc mica định tuyến, công nghệ LED 3D…