Khai thác tiềm năng kinh tế ban đêm

Ra mắt nhiều khu phố đêm

Gần 22 giờ một ngày cuối tuần giữa tháng 8, phố ẩm thực Vĩnh Khánh (quận 4) nhộn nhịp người đến ăn uống. Đi cùng nhóm bạn, anh Nguyễn Thế Anh (từ TP Đà Nẵng vào TPHCM du lịch) cho biết, nhiều lần nghe giới thiệu các món ốc ở khu phố này nên khi có dịp vào TPHCM, anh phải sắp xếp bằng được một buổi để trải nghiệm.

Anh Thế Anh bày tỏ khá ấn tượng với cuộc sống về đêm ở đây. Dù đã khuya nhưng hàng quán kinh doanh khá tấp nập. Du khách như anh ban ngày đi tham quan, tối mới có thời gian trải nghiệm các món ăn, thức uống nên rất ưng ý.

Kinh tế ban đêm chủ yếu là hoạt động ăn uống, mua sắm, vì vậy các địa phương đẩy mạnh các dịch vụ trên. Quận 1 tận dụng lợi thế là quận trung tâm nên đã phát triển mạnh mẽ các dịch vụ ban đêm để khai thác, như các dịch vụ ăn uống, mua sắm trên đường Lê Thánh Tôn, xung quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Lê Lợi, chợ Bến Thành, chợ Tân Định, đường Đề Thám, Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão…

Tương tự, TP Thủ Đức ra mắt phố ẩm thực Thảo Điền; khu phố ẩm thực đường Man Thiện; đường sách Hồ Thị Tư hay nhiều dịch vụ vui chơi được tổ chức tại Công viên bờ sông Sài Gòn. TP Thủ Đức còn thường xuyên tổ chức các lễ hội, hội chợ mua sắm để kích cầu.

Ngoài ra, nhiều tuyến phố ẩm thực khác đã được đưa vào hoạt động, như phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ (quận 10), Nguyễn Thượng Hiền (quận 3), Hậu Giang (quận 6), Quang Trung (quận Gò Vấp), Hà Tôn Quyền (quận 11), Phan Xích Long (quận Phú Nhuận).

Mới đây, quận 7 là quận đầu tiên được Chủ tịch UBND TPHCM phê duyệt chủ trương triển khai Đề án Kinh tế ban đêm gắn với phát triển du lịch trên địa bàn. Qua rà soát, quận 7 chọn triển khai tổ chức tại 3 tuyến đường. Trước mắt, quận 7 tổ chức thí điểm Phố thương mại - ẩm thực Sky Garden (phường Tân Phong), sau đó sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục tổ chức ở các điểm còn lại.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận 7 Nguyễn Thị Bé Ngoan, dù quận chưa tổ chức chuyên về các hoạt động kinh tế ban đêm, nhưng các hoạt động này vẫn đang diễn ra. Cụ thể, trên một số tuyến đường, khu vực tự phát ở quận đã có các hoạt động, tuy nhiên còn manh mún, chưa đảm bảo an ninh trật tự và không thu được thuế. Do đó, để tận dụng cơ sở vật chất và nguồn lực lao động trên địa bàn, kích cầu tiêu dùng, tăng nguồn thu, thu hút du khách tham gia các hoạt động trải nghiệm tại quận 7 thì phát triển kinh tế ban đêm gắn với phát triển du lịch là một yêu cầu tất yếu.

Quan trọng nhất là duy trì, phát triển

Việc tổ chức các khu vực để phát triển kinh tế ban đêm đòi hỏi sự phối hợp của nhiều ban, ngành cũng như vai trò rất lớn của địa phương. Song, duy trì, phát triển hoạt động và quản lý ra sao lại là vấn đề đang được đặt ra với các địa phương.

Phó Chủ tịch UBND quận 7 Nguyễn Thị Bé Ngoan khẳng định, đây là vấn đề mà quận luôn lưu tâm. Trước mắt, quận 7 xây dựng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong khu vực. Về lâu dài, quận 7 sẽ khai thác không gian công cộng để tổ chức các hoạt động lễ hội, chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới hay các chương trình biểu diễn nghệ thuật, văn hóa thể thao, hoạt động thương mại gắn với sản phẩm OCOP, hàng Việt Nam chất lượng cao vào các ngày cuối tuần hoặc các ngày lễ lớn để làm điểm thu hút du khách.

Một số địa phương đang triển khai các hoạt động kinh tế ban đêm cũng chia sẻ, kinh tế ban đêm đã hình thành trên địa bàn nhưng nhỏ lẻ, manh mún và chưa rõ nét. Theo đại diện UBND quận 1, dù hoạt động kinh tế ban đêm đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh tế của quận, nhưng đến nay quận vẫn chưa có định hướng, chiến lược hay kế hoạch tổng thể về phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn. Các hoạt động kinh tế ban đêm hiện hữu đang phát triển một cách rời rạc, chưa gắn kết hoàn chỉnh.

Để khai thác kinh tế ban đêm nhằm cụ thể hóa Quyết định 1129 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam, nhiều lần Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi làm việc tại quận 1 đã gợi mở, quận 1 phối hợp nghiên cứu, xây dựng đề án “Định hướng một số giải pháp phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn quận 1”.

Theo đề án, quận 1 định hướng phát triển tích hợp đô thị đêm sinh thái dựa trên 3 trục động lực và 6 cụm chức năng. Trong đó, 3 trục động lực là: trục văn hóa - thương mại (gồm một phần các tuyến đường Phạm Ngọc Thạch, Công xã Paris, Đồng Khởi, Lê Lợi); trục xanh (gồm Công viên 23-9 và đoạn từ ga đường sắt đô thị tới đường Tôn Thất Tùng); trục ven mặt nước (gồm đoạn đầu của Bến Bạch Đằng tới Công viên Cảng Ba Son).

Tương tự, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Nguyễn Bạch Hoàng Phụng thông tin, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế trên địa bàn, UBND TP Thủ Đức đã chỉ đạo UBND 34 phường khảo sát, xây dựng đề án phát triển kinh tế ban đêm, kinh tế ven sông trên địa bàn. Hiện nay, một số phường đã tổ chức xây dựng, duy trì hoạt động các điểm kinh tế ban đêm và bước đầu đạt được kết quả.

Để các mô hình kinh tế ban đêm tại TP Thủ Đức phát triển bền vững, ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng cho biết, chính quyền địa phương luôn sát sao hoạt động của các đơn vị, doanh nghiệp và hộ kinh doanh để hỗ trợ kịp thời, nhanh chóng tháo gỡ các khó khăn. TP Thủ Đức cũng tập trung đẩy mạnh các hoạt động kết nối, tạo thành một chuỗi các dịch vụ, sản phẩm kinh doanh có tính liên kết nhằm thu hút người dân đến tìm hiểu, tham quan, mua sắm.

UBND TP Thủ Đức tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch phù hợp, hướng dẫn, tạo điều kiện để các doanh nghiệp triển khai các dự án, nhất là các dự án phát triển kinh tế ven sông. Chủ động xây dựng phương án khai thác sản phẩm du lịch đường thủy kết nối với các khu vực kinh tế ban đêm - kinh tế ven sông đa dạng, phong phú, đặc sắc nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài khu vực đến tham quan, mua sắm.

Do đó, sau thời gian thí điểm, quận 7 tính toán đến việc vận dụng Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM để đề xuất, xin ý kiến thành phố có cơ chế đấu thầu hoặc liên doanh liên kết nhằm giao cho đơn vị sự nghiệp tổ chức vận hành; đồng thời tham khảo ý kiến của các sở, ngành liên quan để xây dựng quy chế hoạt động, áp dụng riêng cho các cơ sở kinh doanh và cư dân.

* Ông ĐẶNG QUỐC HÙNG, Giám đốc Công ty TNHH Kim Bôi:

Phải có sản phẩm mang tính nhận diện

Ở góc độ doanh nghiệp, tôi cho rằng để hoạt động kinh tế ban đêm bền vững, cần phân khúc thị trường khách hàng ứng với từng khu vực, đặc biệt rất cần có sản phẩm đặc trưng cả về vật thể, phi vật thể, mang tính nhận diện thương hiệu của từng địa phương.

Bởi, nếu không có tính đặc trưng, không tạo điểm nhấn mà ở đâu cũng làm như nhau thì các khu vực kinh tế ban đêm rất khó tồn tại. Ngoài ra, cần có chính sách để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia cùng địa phương đầu tư cơ sở vật chất ban đầu để tăng tính trách nhiệm; tận dụng được kinh nghiệm, sự sáng tạo của các doanh nghiệp, doanh nhân để khai thác và phát triển kinh tế ban đêm.

* Bà NGUYỄN THỊ NGỌC CẨM, người dân phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM:

Không để tệ nạn xã hội lợi dụng ẩn náu

Đa phần các khu vực được chọn để phát triển kinh tế ban đêm đều gắn với các khu dân cư, vì vậy cần phải khảo sát ý kiến và đánh giá được tác động ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân như môi trường, tiếng ồn.

Là người dân sinh sống ở khu vực kinh tế ban đêm hoạt động khá sôi động, chúng tôi cho rằng để loại hình kinh tế này bền vững, chính quyền sở tại phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, các điểm trông giữ xe gọn gàng, khoa học. Đặc biệt là phải kiểm soát chặt chẽ về an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng các tệ nạn xã hội lợi dụng hoạt động kinh tế ban đêm để ẩn náu, núp bóng.