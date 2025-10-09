Khẩn cấp thi công kè mềm ngăn nguy cơ mở cửa biển mới ở Huế

Cùng với việc triển khai các giải pháp ứng phó, một tuyến đê mềm chắn sóng dài hơn 400m đang được khẩn cấp thi công để bảo vệ tạm thời khu vực bị sạt lở nặng, ngăn nguy cơ mở cửa biển và phá hủy hạ tầng tại phường Thuận An, TP Huế.

Video: Máy móc thi công kè mềm nhằm ngăn chặn tình trạng sạt lở, nguy cơ mở cửa biển mới Thuận An

Ngày 9-10, tại khu vực bờ biển phường Thuận An, TP Huế, các đơn vị bắt đầu triển khai thi công trình kè mềm nhằm khắc phục tình trạng sạt lở và xâm thực ăn sâu vào đất liền từ 50-70m từ sau bão số 10, ảnh hưởng 500 hộ dân và dịch vụ du lịch công trình hạ tầng thiết yếu, có nguy cơ mở cửa biển mới.

Khu vực sạt lở gây nguy cơ mở cửa biển mới Thuận An

Lực lượng thi công dùng máy múc, đào rãnh sâu dọc đoạn bãi biển sạt lở, sau đó dùng ống vải địa kỹ thuật (chuyên dùng để phòng, chống sạt lở bờ biển), bơm cát vào bên trong tạo thành một tuyến đê mềm chắn sóng có chiều dài hơn 400m, cao 2m, bảo vệ tạm thời khu vực chịu ảnh hưởng mạnh bởi thiên tai.

Đại diện đơn vị thi công cho biết, việc khắc phục khẩn cấp nêu trên dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng 10 ngày nếu thời tiết thuận lợi. Đến nay, nhà thầu đã thi công được gần 200m tuyến đê mềm.

Trước đó, ảnh hưởng bão số 10 và các đợt thiên tai trong tháng 8 và tháng 9, đoạn bờ biển tổ dân phố Hòa Duân, phường Thuận An, bị sạt lở nặng với chiều dài 1km, ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 500 hộ dân địa phương, nguy cơ mở cửa biển mới.

Bão số 10 còn gây triều cường mạnh, sóng biển dâng cao đã phá hủy các công trình hạ tầng du lịch, kè chống sạt lở, ảnh hưởng đến nhiều hàng quán của người dân tại khu vực bãi tắm Phú Thuận và Thuận An. Trong đó, khu vực bãi tắm Phú Thuận là địa điểm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với chiều dài hơn 300m, bờ biển ăn sâu vào bờ đến 70m, cuốn trôi nhiều công trình hạ tầng thiết yếu, ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến giao thông huyết mạch quốc lộ 49B.

Máy móc thi công kè mềm nhằm ngăn chặn tình trạng sạt lở, nguy cơ mở cửa biển mới Thuận An

Trước thực trạng này, ngày 5-10, UBND TP Huế công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, triển khai biện pháp ứng phó, khắc phục đoạn bờ biển bị sạt lở tại phường Thuận An.

Ông Nguyễn Văn Thuận, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận An cho biết, sạt lở, xâm thực trên địa bàn khá nghiêm trọng bởi vị trí gần phá Tam Giang. Sau cơn bão số 10, phường đã có văn bản đề nghị thành phố có biện pháp xử lý khắc phục. Hiện UBND TP Huế đã có chủ trương đầu tư dự án kè biển trên địa bàn với tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng và dự kiến triển khai trong năm 2026.

Trước mắt, Cổ phần Xây dựng thủy lợi Thừa Thiên Huế triển khai thi công tuyến kè mềm dài 450m để khẩn cấp khắc phục thiệt hại sạt lở bờ biển qua phường Thuận An do bão số 10 và mưa lũ gây ra. Đây là giải pháp cấp bách nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho người dân trước mùa mưa bão đang diễn biến phức tạp.

VĂN THẮNG - NAM SƠN