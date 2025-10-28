Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo giao thông khu vực miền Trung

Trước tình hình mưa lũ phức tạp tại khu vực Trung bộ, Bộ Xây dựng vừa có công điện yêu cầu các đơn vị chức năng chủ động triển khai biện pháp ứng phó, tập trung khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn

Khắc phục sạt lở trên đèo Lò Xo (Quảng Ngãi)

Theo công điện, Bộ Xây dựng chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương kiểm tra, rà soát các điểm có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét để có phương án xử lý, tổ chức phân luồng giao thông từ xa. Tại các vị trí có nguy cơ ngập sâu, nước chảy xiết, đặc biệt là các ngầm tràn, bến phà, cầu phao, đò ngang, yêu cầu bố trí lực lượng trực gác, hướng dẫn giao thông, cảnh báo nguy hiểm kịp thời.

Với những điểm sạt lở, sụt trượt gây ách tắc, các đơn vị quản lý đường bộ phải phối hợp với địa phương nhanh chóng xử lý, huy động tối đa nhân lực, thiết bị để thông xe trong thời gian sớm nhất.

Đối với đường sắt, Cục Đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam yêu cầu các đơn vị tuần tra, chốt gác tại các vị trí xung yếu như cầu yếu, đường đèo dốc, khu vực hay bị ngập lụt, lũ quét; đồng thời xây dựng phương án dừng tàu, giãn tàu, tăng bo, chuyển tải hành khách khi cần thiết.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam chỉ đạo các cảng vụ yêu cầu phương tiện thủy nội địa di dời khỏi khu vực cầu vượt sông đến vị trí an toàn, tuyệt đối không để các phương tiện bị trôi dạt do lũ đâm va vào các công trình vượt sông.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động điều chỉnh lịch bay và sân bay khai thác phù hợp, đảm bảo tuyệt đối an toàn bay.

Các đơn vị quản lý đường bộ đang dùng máy hót sụt, san gạt mặt đường trên các tuyến ở khu vực miền Trung bị sụt trượt. Ảnh Cục Đường bộ Việt Nam cung cấp.

* Thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, tính đến ngày 28-10, tại TP Huế và Quảng Trị, nhiều tuyến đường bị sạt lở taluy dương gây ùn tắc. Trên Quốc lộ 1 đoạn qua TP Huế có 6 vị trí bị ngập mặt đường. Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây có 4 điểm ngập, hiện nước đã rút. Riêng đoạn La Sơn - Túy Loan bị đất đá tràn gây tắc đường tại 2 vị trí

Các đơn vị quản lý đường bộ và lực lượng chức năng địa phương đang phối hợp khẩn trương xử lý, bổ sung barie, biển cảnh báo, hướng dẫn phân luồng, dọn dẹp đất đá, khơi thông cống rãnh để đảm bảo giao thông an toàn.

BÍCH QUYÊN