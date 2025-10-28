Hạ du sông Vu Gia – Thu Bồn ngập sâu, hàng ngàn hộ dân bị cô lập

Sáng 28-10, tại vùng hạ du các sông Vu Gia, Thu Bồn (TP Đà Nẵng), nước lũ tiếp tục dâng cao khiến hàng ngàn hộ dân bị cô lập, nhiều tuyến đường ngập sâu từ 1-2m.

Nước lũ tiếp tục dâng ở hạ lưu sông Thu Bồn khiến một số nơi ở phường Điện Bàn ngập gần 2m

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, sáng 28-10, mực nước trên sông Vu Gia, hạ lưu sông Thu Bồn và sông Tam Kỳ tiếp tục dao động. Thượng lưu sông Thu Bồn đã đạt đỉnh và đang xuống chậm.

Cụ thể, lúc 8 giờ cùng ngày: Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa ở mức 10,03m, trên báo động (BĐ) 3 là 1,03m, giảm 0,02m so với 1 giờ trước; Sông Thu Bồn tại Nông Sơn đạt 17,6m (trên BĐ 2 là 0,6m), giảm 0,1m; tại Gia Thủy 9,63m (trên BĐ 3 là 0,83m), giảm 0,03m; tại Câu Lâu 5,3m (trên BĐ 3 là 1,3m), giảm 0,02m; tại Hội An 3,12m, cao hơn BĐ 3 là 0,12m; Sông Tam Kỳ và sông Hàn hiện ở mức BĐ 2.

Dù đã chủ động kê phòng tránh nhưng nhiều tài sản của người dân vẫn bị lũ nhấn chìm

Theo ghi nhận của PV tại phường Điện Bàn Đông, nước lũ dâng nhanh từ 10-20cm chỉ trong vòng 30 phút, khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu. Người dân chủ động kê cao tài sản, nhu yếu phẩm để tránh hư hỏng.

Anh Phạm Ngọc Cường (khối 2A, phường Điện Bàn Đông) cho biết: “Từ 2 giờ sáng, nước bắt đầu dâng ngoài đường. Đến khoảng 5 giờ, nước đã vào gần nửa mét, vợ chồng tôi phải kê đồ điện lên cao để phòng nước tiếp tục lên”.

Nhiều khu vực khác như Triêm Đông, Phú Chiêm, Triêm Trung bị ngập sâu từ 1-2m, người dân phải lên gác tránh lũ. Anh Nguyễn Thanh Việt (Triêm Trung) chia sẻ: “Cả đêm qua, gia đình tôi dọn đồ lên cao nhưng nước vẫn tràn vào gần 1m, ngập gần hết vật dụng. Từ năm 2007 đến nay, chưa bao giờ thấy lũ lớn như vậy”.

Người dân vùng ngập lũ đưa trẻ em đến nơi an toàn

Lũ lên nhanh gây ra nhiều tình huống bất ngờ. Tại khối 2A, phường Điện Bàn Đông, một đám cưới phải tổ chức tạm tại nhà văn hóa khu phố do nhà gái bị nước cô lập. Người dân dùng xe bò đưa đại diện nhà trai và sính lễ vào vùng ngập, sau đó chú rể kéo xe chở cô dâu rời vùng lũ làm lễ cưới.

Người dân hỗ trợ đưa quả cưới vào vùng ngập lũ

Để hỗ trợ cô dâu, chú rể, người dân khối 2A đã dùng xe bò để một số đại diện nhà trai, các quả sính lễ di chuyển vào vùng lũ. Tuy nhiên do, nhà gái cũng bị ngập sâu, nên lễ ở nhà cô dâu được tổ chức tại nhà văn hóa khối phố 2A. Sau 1 tiếng, chú rể kéo xe chở cô dâu khỏi vùng ngập lũ để chính thức lên xe hoa về nhà trai làm lễ cưới.

Chú rể dùng xe bò rước cô dâu

Tại TP Đà Nẵng, theo báo cáo tổng hợp, có 42 xã, phường bị ngập lụt. Đến sáng 28-10, lực lượng chức năng đã di dời hơn 4.200 hộ dân (trên 11.400 nhân khẩu) khỏi các khu vực ngập sâu, nguy cơ sạt lở. Công tác di dời diễn ra khẩn trương, đảm bảo an toàn, ưu tiên người già, trẻ nhỏ và hộ chính sách.

NGUYỄN CƯỜNG