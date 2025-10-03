Bộ Chính trị chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả bão số 10, chuẩn bị ứng phó bão số 11

Tại cuộc họp Bộ Chính trị ngày 3-10, Văn phòng Trung ương Đảng đã có báo cáo tổng hợp về thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra.

Sau khi nghe báo cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Chính trị có ý kiến như sau:

1. Bộ Chính trị ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, nhất là Chính phủ, quân đội, công an và chính quyền cấp xã trong phòng, chống và khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra. Chia sẻ với cấp ủy, chính quyền địa phương và đồng bào bị thiệt hại do cơn bão, lũ, nhất là những gia đình có người thân bị nạn.

2. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường chỉ đạo tập trung lực lượng khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra, nhất là công tác cứu trợ nhân dân ở những vùng còn bị cô lập. Quân đội, công an phải huy động phương tiện thực hiện nhiệm vụ cấp bách hàng đầu là hỗ trợ cứu giúp nhân dân, không để người dân bị thiếu lương thực, nước sạch, thuốc chữa bệnh, không có nhà ở; tập trung ưu tiên đưa những người ốm, người già, trẻ nhỏ đến vùng an toàn.

Tập trung chỉ đạo khôi phục lại các trụ sở cơ quan của hệ thống chính trị, trường học, bệnh xá... bị ảnh hưởng do bão; tập trung sửa chữa, xây dựng lại hàng trăm ngàn ngôi nhà bị phá hủy do bão, lũ để người dân sớm có chỗ ở; sửa chữa đường xá, cầu cống bị hư hỏng do bão, lũ; bảo đảm cung cấp điện, sóng viễn thông, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường.

Tiếp tục kiểm tra, rà soát, củng cố hệ thống đê điều, hồ đập. Đồng thời, khẩn trương triển khai ứng phó với bão số 11 (dự kiến vào nước ta cuối tuần này); chủ động có những phương án dự phòng lương thực, thực phẩm tại những vùng có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của bão, lũ (theo diễn biến tình hình thời tiết).

3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục triển khai các hoạt động vận động ủng hộ, tài trợ; lực lượng thanh niên, các cơ quan, địa phương phát động các phong trào, việc làm thiết thực hỗ trợ giúp đỡ nhân dân các vùng bị bão, lũ, khó khăn. Chính phủ cân đối ngân sách hỗ trợ cho các địa phương, trước mắt để tập trung khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra.

TRẦN BÌNH