Khẩn trương khôi phục các tuyến giao thông trọng điểm

Ngày 22-11, Bộ Xây dựng đã có công điện yêu cầu các đơn vị trực thuộc và sở xây dựng các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả mưa lũ, đặc biệt tại các tuyến giao thông trọng điểm.

Tại đèo Mimosa (Lâm Đồng), Bộ Xây dựng giao Ban Quản lý dự án 85 chủ trì khảo sát, xây dựng phương án kỹ thuật tối ưu và thi công khắc phục sự cố, bảo đảm thông tuyến sớm nhất.

Cùng ngày, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đến chiều 22-11, trên các tuyến quốc lộ qua khu vực Nam Trung bộ còn 13 vị trí bị tắc nghẽn giao thông, trong đó 1 vị trí trên quốc lộ do Trung ương quản lý, 12 vị trí trên quốc lộ do địa phương quản lý. Cục Đường bộ Việt Nam đang chỉ đạo các đơn vị hỗ trợ vật tư, thiết bị, chờ nước rút sẽ khắc phục hư hỏng để sớm thông đường.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, đến chiều 22-11, tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM đoạn qua khu vực Nam Trung bộ đang có gần 30 điểm bị hư hỏng hạ tầng làm gián đoạn chạy tàu. Do đường bộ cũng tê liệt, ngành đường sắt đã phục vụ 15.000 suất ăn cho hành khách.

Đến chiều 22-11, hàng ngàn phương tiện vẫn ùn tắc kéo dài hơn 20km trên quốc lộ 1A, đoạn từ xã Vạn Ninh đến hầm đèo Cả (tỉnh Khánh Hòa). Theo Trạm CSGT Ninh Hòa, ước tính có khoảng 5.000 xe mắc kẹt, chủ yếu là xe container chở hàng và xe khách đường dài. Tình trạng ùn tắc đã kéo dài từ 2-3 ngày qua khiến nhiều tài xế chở hàng đông lạnh, trái cây lo lắng vì có nguy cơ hư hỏng.

Hỗ trợ thực phẩm cho tài xế bị kẹt trên quốc lộ 1A (tỉnh Khánh Hòa)

Nguyên nhân ùn tắc do phía Bắc đèo Cả thuộc địa phận tỉnh Đắk Lắk bị ngập sâu, quốc lộ 1A hư hỏng nặng nên lực lượng chức năng phải tạm thời đóng đường. Lực lượng CSGT đã điều tiết xe chạy qua các tuyến đường khác để giảm tải. Đến tối cùng ngày, lượng phương tiện vẫn còn nối đuôi nhau kéo dài nhiều kilômét. Trạm CSGT Ninh Hòa và người dân địa phương đã hỗ trợ hơn 1.000 suất ăn miễn phí cho tài xế và hành khách bị mắc kẹt.

Tối cùng ngày, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT) cho biết, lực lượng chức năng đang phối hợp với CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng và Khánh Hòa để điều tiết các phương tiện rời khỏi tuyến cao tốc nối từ Lâm Đồng ra Khánh Hòa (hướng Nam - Bắc), di chuyển ra quốc lộ 1A để giảm tải ùn tắc tại khu vực nút giao Vạn Giã và hầm đèo Cả.

Trong khi đó, đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C nối tỉnh Lâm Đồng) tiếp tục hư hỏng nặng, mặt đường nứt toác do sạt lở liên tiếp. Từ ngày 19 đến 22-11, lực lượng chức năng phát hiện thêm 7 điểm sạt lở mới trên đèo, đoạn qua địa bàn xã Nam Khánh Vĩnh.

Ngoài ra, 3 điểm sạt lở xảy ra từ ngày 16-11 đến nay vẫn chưa thể khắc phục vì thời tiết diễn biến phức tạp; một số đoạn mặt đường bị nứt lớn đã chia cắt hoàn toàn tuyến đường đèo.

NHÓM PV