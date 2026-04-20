Khánh Hòa: Đóng lối đi tự mở qua đường sắt Bắc – Nam

Ngày 20-4, Phòng CSGT, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, vừa phối hợp với UBND phường Ninh Hòa và các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, xử lý các lối đi tự mở qua đường sắt.

Qua rà soát thực tế, lực lượng chức năng phát hiện trên địa bàn phường có 2 lối đi tự mở tại các vị trí km 1274+375 và km 1280+300. Tổ liên ngành đã tiến hành đóng các lối đi này bằng bê tông cốt thép, không để phương tiện băng ngang qua tuyến đường sắt.

Lực lượng chức năng đóng lối đi tự mở qua đường sắt bằng bê tông cốt thép. Ảnh: CSGT KHÁNH HÒA

Việc xử lý các lối đi tự mở nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn. Thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục kiểm tra toàn bộ các điểm giao cắt với tuyến đường sắt, kịp thời phát hiện và xử lý dứt điểm các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân sinh sống dọc hai bên tuyến đường sắt không tự ý mở lối đi băng qua đường sắt trái phép, nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Hiện cơ quan công an đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tăng cường phát hiện và xử lý vi phạm thông qua hệ thống camera giám sát, thiết bị ghi nhận hình ảnh nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt, nhất là tại các vị trí đường ngang, lối đi tự mở tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Việc áp dụng hình thức "phạt nguội" sẽ góp phần nâng cao tính răn đe, hạn chế tình trạng né tránh, đối phó với lực lượng chức năng.

