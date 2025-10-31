Khánh Hòa: Phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo, tạm giữ 5 người

Ngày 31-10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, đã khởi tố và bắt tạm giam 5 người để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

5 người bị bắt gồm: Ngô Thành Long, Ngọ Quang Sơn (cùng 43 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên), Nguyễn Thị Minh (63 tuổi, trú TPHCM), Nguyễn Văn Ngọc (36 tuổi, trú TP Hải Phòng) và Ngô Sơn Tùng (42 tuổi, trú TP Hà Nội).

Công an tạm giữ nhóm nghi can. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, Ngọ Quang Sơn là người chủ mưu, cầm đầu đường dây này. Từ tháng 10-2024, nhóm tổ chức mua và vận hành hệ thống đầu tư tiền mã hóa có tên “3COMMAS” giả mạo, mô phỏng theo các sàn giao dịch quốc tế.

Nhóm đưa ra thông tin về một “Bot Trade” thông minh, được cho là có khả năng sinh lời với lãi suất 0,7% mỗi ngày, tùy gói đầu tư từ 2.000 đến 30.000 USDT trở lên. Người tham gia còn được hứa hưởng hoa hồng theo mô hình đa cấp, gồm hoa hồng trực tiếp và hoa hồng lợi nhuận trên lợi nhuận.

Tuy nhiên, cơ quan công an xác định hệ thống này hoàn toàn không có "Bot Trade" hay hoạt động sinh lời thực tế. Toàn bộ tiền của người tham gia sau khi nạp vào ví tổng đều bị Ngô Thành Long chuyển về các ví trung gian để chiếm đoạt và chia nhau.

Chỉ riêng tại tỉnh Khánh Hòa, nhóm này bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng của 4 bị hại. Hiện vụ án đang được cơ quan công an điều tra, mở rộng.

HIẾU GIANG