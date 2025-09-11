Khánh Hòa tìm giải pháp thành điểm đến xanh toàn diện

Chiều 11-9, hội thảo “Để Khánh Hòa thành điểm đến xanh toàn diện của thế giới” do UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp Báo Tuổi Trẻ tổ chức, đã diễn ra tại phường Nha Trang (Khánh Hòa).

Hội thảo thu hút sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia thực tiễn, đại diện doanh nghiệp và lãnh đạo địa phương.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cam kết chung tay xây dựng Khánh Hòa trở thành điểm đến xanh toàn diện. Ảnh: HIẾU GIANG

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên cho biết, sau khi hợp nhất, tỉnh sở hữu những lợi thế về văn hóa - du lịch... làm nền tảng phát triển xanh toàn diện, phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Định hướng của Trung ương và địa phương cũng xác định rõ: Phát triển du lịch gắn với đô thị xanh, kinh tế xanh, năng lượng xanh là trụ cột để Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm du lịch biển quốc tế và cực tăng trưởng của cả nước.

Thời gian qua, du lịch Khánh Hòa đã có sự phục hồi và tăng trưởng; tỉnh cũng đẩy mạnh nhiều chương trình chuyển đổi, phát triển xanh không chỉ giới hạn ở du lịch mà còn lan tỏa đến mọi lĩnh vực. “Điểm đến xanh toàn diện của thế giới” là mục tiêu, cũng là cơ hội để Khánh Hòa bứt phá, góp phần vào mục tiêu chung của cả nước về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành (đứng giữa) tham quan Ngày hội trải nghiệm xanh. Ảnh: HOÀI BÃO

Tại hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học và chuyên gia đã cùng trao đổi, thảo luận những vấn đề trọng tâm như: nhận diện thách thức, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất cơ chế - chính sách, giải pháp công nghệ và mô hình quản trị hiện đại, để cùng xây dựng thương hiệu Khánh Hòa - điểm đến xanh toàn diện, đẳng cấp quốc tế...

Ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ VH-TT-DL), cho rằng Khánh Hòa giờ đây đã trở thành điểm đến của du khách quốc tế và trong nước, tuy nhiên khả năng thích ứng còn thấp, du lịch phụ thuộc vào một số thị trường trọng điểm, dễ bị động với những vấn đề toàn cầu.

Người dân đổi rác lấy quà, lan tỏa lối sống xanh Cùng ngày, hoạt động “Ngày hội trải nghiệm xanh” trong khuôn khổ chương trình cũng diễn ra, với các gian hàng giới thiệu, trải nghiệm các sản phẩm xanh, công nghệ xanh... Đặc biệt, đông đảo người dân và du khách đã mang các đơn vị “rác tái chế” (chai nhựa, lon kim loại, pin cũ, hộp sữa, bìa carton…) để đổi những chậu sen đá, từ đó lan tỏa thông điệp về việc tái chế rác, bảo vệ môi trường. Các bạn sinh viên đổi rác nhận những chậu sen đá tại Ngày hội. Ảnh: HIẾU GIANG

HIẾU GIANG