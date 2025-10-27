Khánh Hòa: Xử phạt tài xế đi ngược chiều trên đại lộ Nguyễn Tất Thành

Chiều 27-10, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, Đội CSGT đường bộ (Tổ địa bàn Cam Ranh) đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông V.M.V. (34 tuổi, trú xã Hòa Trí, tỉnh Khánh Hòa) về hành vi đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều".

Tài xế đi ngược chiều trên đại lộ Nguyễn Tất Thành, trưa 20-10. Video: CACC

Cụ thể, ngày 20-10, Phòng CSGT Công an tỉnh nhận được đoạn clip ghi lại hình ảnh xe ô tô con biển kiểm soát 79H đi ngược chiều trên đại lộ Nguyễn Tất Thành, địa bàn phường Bắc Cam Ranh.

Qua xác minh, lực lượng chức năng đã mời ông V. là chủ phương tiện nêu trên đến làm việc và ông V. thừa nhận hành vi vi phạm.

Tổ địa bàn khu vực Cam Ranh đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với ông V.. Theo quy định tại Nghị định 168, ông V. bị xử phạt 19 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, hành vi đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” là một trong những lỗi vi phạm nguy hiểm khi tham gia giao thông đường bộ. Hành vi này đe dọa trực tiếp đến tính mạng của chính người điều khiển phương tiện và những người tham gia giao thông khác.

HIẾU GIANG