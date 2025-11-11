Khánh thành công viên Chu Văn An và Cầu Hiền Tài

Công viên Cầu Hiền Tài

Theo đó, Công viên Chu Văn An đặt tượng thầy Chu Văn An ở vị trí trung tâm trên thế đất cao, hướng về hồ sen tĩnh lặng. Công trình tôn vinh một trong những bậc thầy lớn của giáo dục Việt Nam, người cả đời phụng sự cho tri thức và chính trực.

Phía trước tượng có khắc dòng chữ “Cùng lí – Chính tâm – Tịch tà – Cự bí”, nhắc nhớ về phẩm hạnh và bản lĩnh tinh thần mà người thầy hôm nay cần giữ gìn.

Công viên Cầu Hiền Tài được bố trí tại tầng hai tòa nhà Khuê Văn, tạo thành một không gian mở mang hơi thở tri thức hiện đại. Hình ảnh Cầu Hiền Tài đặt ở vị trí trung tâm, tượng trưng cho hành trình học tập tiến từ “hiểu biết” đến “dẫn dắt” – tinh thần mà người trí thức cần có trong thời đại mới.

PGS.TS. Võ Văn Minh, hiệu trưởng Nhà trường chia sẻ tại Lễ khánh thành

Tại lễ khánh thành, PGS.TS. Võ Văn Minh, Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh, hai công trình là biểu tượng của tinh thần giáo dục mà Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng theo đuổi.

“Hai biểu tượng – một tinh thần: sự học không chỉ nằm trong lớp học, mà hiện diện trong toàn bộ không gian và đời sống của mỗi người thầy, mỗi người học. Đại học là nơi tri thức kết nối với nhân cách, nơi mỗi con đường, góc sân hay công viên đều có thể trở thành một bài học”, PGS.TS. Võ Văn Minh nêu.

Sự kiện khánh thành cũng mở đầu cho tuần lễ tri ân và khát vọng, hướng tới kỷ niệm 50 năm Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng kết nối và phát triển.

XUÂN QUỲNH