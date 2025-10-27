Vớt rác khơi thông dòng chảy, ngăn nguy cơ vỡ đập tràn tại xã Hòa Tiến

Sáng 27-10, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục sự cố ứ đọng rác, ngăn nguy cơ vỡ đập tràn tại xã Hòa Tiến.

Lực lượng chức năng khắc phục sự cố ứ đọng rác

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến rác thải, cây gỗ và nhiều vật liệu từ thượng nguồn bị nước lũ cuốn về, mắc kẹt dày đặc dưới chân cầu, làm tắc nghẽn dòng chảy. Lượng rác lớn cản dòng nước khiến mực nước dâng cao, tiềm ẩn nguy cơ tràn qua đập An Trạch, đe dọa an toàn hoa màu và khu dân cư lân cận.

Lực lượng địa phương đến kiểm tra hiện trường

Trước tình hình đó, Đại tá Trần Hữu Ích đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 – Cẩm Lệ và Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Tiến huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ, dân quân thường trực và bộ đội địa phương phối hợp cùng chính quyền nhanh chóng triển khai khắc phục.

Lực lượng chức năng đã thu gom, kéo rác, cưa cắt cây gỗ lớn vướng dưới chân cầu, khơi thông dòng chảy nhằm giảm áp lực nước từ thượng lưu. Đồng thời, các đơn vị bố trí lực lượng túc trực 24/24 để theo dõi diễn biến mưa lũ, sẵn sàng ứng phó khi tình huống phức tạp hơn xảy ra.

Lực lượng dân quân và bộ đội địa phương phối hợp thu gom, kéo rác

Thời tiết Đà Nẵng hiện mưa to từng đợt

Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Tiến cho biết, việc xử lý kịp thời đã giúp dòng chảy được khơi thông, hạn chế nguy cơ sạt lở và vỡ đập tràn, bảo đảm an toàn cho công trình cũng như hoa màu, tài sản của người dân khu vực hạ lưu.

Hiện, công tác khắc phục vẫn đang được các lực lượng phối hợp triển khai khẩn trương, trong điều kiện thời tiết tiếp tục có mưa to.

XUÂN QUỲNH