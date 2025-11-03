Đà Nẵng gồng mình khắc phục sau lũ, chạy đua ứng phó bão mới

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến nhiều khu vực tại Đà Nẵng ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng, giao thông chia cắt, cuộc sống người dân bị đảo lộn. Trong khi chính quyền và các lực lượng chức năng chạy đua khắc phục hậu quả, chuẩn bị ứng phó bão số 13 sắp tới.

Phương tiện đặc biệt khi đến với làng Long pooc, Tak Ot (thôn Tak Lũ, xã Nam Trà My)

Tối 3-11, TP Đà Nẵng tổ chức họp trực tuyến với các địa phương về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Mưa lũ lịch sử tàn phá

Ông Bling Mia, Bí thư Đảng ủy xã miền núi Tây Giang cho biết, mưa lũ kéo dài 5 ngày 5 đêm đã gây sạt lở nghiêm trọng, phá hủy hạ tầng giao thông, điện, viễn thông, khiến nhiều khu vực bị cô lập. Tây Giang kiến nghị thành phố hỗ trợ thông tuyến giao thông để tiếp tế xăng dầu, lương thực; cho phép sử dụng trụ sở bỏ trống làm nơi sơ tán dân và xây dựng kho dự trữ nhu yếu phẩm phục vụ vùng núi phía Tây.

Tương tự, lãnh đạo xã Trà Leng đề nghị được trang bị phương tiện đường thủy chuyên dụng và máy phát điện để ứng phó khi bị chia cắt.

Đại diện xã Thu Bồn cho biết, trong đợt mưa lũ vừa qua, xã bị cô lập hoàn toàn do nước sông vượt mức báo động, gây trở ngại cho công tác cấp cứu. Khi có ca sinh hoặc cần mổ, đường về Nông Sơn bị sạt lở, còn hướng Đại Lộc nước chảy xiết, buộc lực lượng y tế phải vượt lũ bằng xuồng nhỏ, rất nguy hiểm. Xã kiến nghị thành phố, khi mưa lũ vượt báo động, cần thiết lập Ban chỉ huy tiền phương tại Đại Lộc, hỗ trợ phương tiện và lực lượng ứng cứu kịp thời.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng, từ cuối tháng 10 đến nay, thành phố đã trải qua hai đợt mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt và sạt lở nghiêm trọng. Tổng lượng mưa tại nhiều nơi vượt 1.000mm, có điểm hơn 1.500mm. Lũ trên sông Vu Gia – Thu Bồn vượt mức báo động III, khiến nhiều khu dân cư vùng hạ du bị cô lập. Tính đến 15 giờ ngày 3-11, thiên tai đã làm 14 người chết, 4 người mất tích và 47 người bị thương. Có 78 ngôi nhà bị sập, 269 nhà hư hỏng, hàng nghìn hécta hoa màu, thủy sản, vật nuôi bị thiệt hại, tổng ước tính hơn 837 tỷ đồng. Trước diễn biến phức tạp, Thành ủy, UBND và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố liên tục ban hành công điện khẩn, kích hoạt phương án ứng phó “4 tại chỗ”. Hơn 36.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, công an, dân quân cùng gần 150 phương tiện được huy động hỗ trợ người dân, di dời khẩn cấp 4.835 hộ với gần 16.000 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm. Các lực lượng quân đội và địa phương đã cơ động vào vùng sạt lở, tiếp tế lương thực, nước uống cho hơn 2.700 người dân bị cô lập tại Trà Leng, Cẩm Lệ và Điện Bàn. Nhiều tuyến đường, cầu cống, hệ thống điện và thông tin liên lạc bị hư hỏng nặng, hiện đang được khắc phục.

Một số xã họp trực tuyến trong điều kiện khó khăn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương, nhiều tuyến đường vẫn bị sạt lở, chia cắt, gây khó khăn trong vận chuyển nhu yếu phẩm. “Nhiều điểm bị cô lập nhiều ngày, gạo và xăng dầu gần như không thể mua được”, ông nói, đồng thời đề nghị hỗ trợ khẩn cấp 54 tấn gạo, bổ sung thiết bị liên lạc vệ tinh và kinh phí sửa đường, kè để sớm ổn định đời sống người dân.

Nỗ lực khơi thông tuyến

Ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, từ ngày 28, Sở đã tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định tình huống khẩn cấp và huy động lực lượng, nhà thầu, đơn vị quản lý dự án ra hiện trường khắc phục sự cố. Hiện toàn thành phố có 7 tuyến quốc lộ và 20 tuyến tỉnh lộ bị sạt lở, ách tắc giao thông. Một số đoạn đã được thông tạm cho xe máy, song do mưa lớn kéo dài, sạt lở tiếp tục tái diễn. Sở đang tập trung nhân lực, phương tiện khẩn trương khơi thông các tuyến trọng điểm, phục vụ đi lại và vận chuyển nhu yếu phẩm cho người dân.

Ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng chia sẻ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Thành phố đã cấp tạm 6,6 tỷ đồng để xử lý khẩn cấp, đảm bảo giao thông. Đến chiều nay, thiệt hại hạ tầng ước khoảng 190 tỷ đồng và có thể tăng khi tiếp cận được các khu vực bị chia cắt. Trước mắt, Sở tập trung thông tuyến, đảm bảo an toàn; sau đó sẽ khảo sát, thiết kế gia cố, bổ sung hệ thống thoát nước và báo cáo kế hoạch khôi phục lâu dài.

Tại cuộc họp, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các địa phương, công an, quân đội phối hợp chặt chẽ trong công tác sơ tán dân, chủ động triển khai ngay khi có dấu hiệu mưa lớn.

Các ngành chức năng phải chủ động xả lũ sớm để giảm áp lực hồ chứa, tránh tình trạng xả gấp gây nguy hiểm. Thành phố sẽ bổ sung trang thiết bị cứu hộ như thuyền, máy phát điện, điện thoại vệ tinh…, ưu tiên các phương tiện nhỏ, cơ động, phù hợp địa hình ngập sâu.

“Khả năng thành phố bị ảnh hưởng bởi bão số 13 là rất cao. Dù không chịu tác động trực tiếp, mưa lũ vẫn có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Các địa phương cần chủ động phương án di dời dân ở khu vực sạt lở, ven sông, vùng nguy hiểm, tuyệt đối không để bị động như trong bão trước,” ông Phạm Đức Ấn nhấn mạnh.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, đợt mưa lũ vừa qua có diễn biến phức tạp, kéo dài, gây thiệt hại nặng nề trên diện rộng, là “bài kiểm tra thực tế” cho hệ thống phòng thủ dân sự của thành phố từ cấp cơ sở đến thành phố.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo dự báo, hoàn lưu bão số 13 đang tiến gần và có thể gây mưa lớn trong những ngày tới, trong khi đất đã no nước, nguy cơ sạt lở và ngập sâu rất cao.

Ông đề nghị các địa phương đảm bảo đầy đủ lương thực, thực phẩm, thuốc men cho người dân vùng ngập sâu, cô lập; rà soát, dự trữ nguồn gạo và hàng thiết yếu, đồng thời đề nghị Trung ương mở kho cấp phát khi cần thiết. Bên cạnh đó, cần huy động nguồn lực xã hội hóa, sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân để kịp thời cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân vùng khó khăn, không để xảy ra thiếu đói, mất an toàn.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị ngành y tế và lực lượng cứu hộ tăng cường phương tiện, nhân lực, bảo đảm công tác cấp cứu, chăm sóc y tế tại các khu vực ngập sâu, giao thông chia cắt. Ông yêu cầu các ngành duy trì thông tin liên lạc thông suốt, nhất là ở những nơi có nguy cơ cô lập, để kịp thời báo cáo và xử lý tình huống khẩn cấp. Đồng thời, đề nghị cơ quan chức năng, Ban Tuyên giáo, Dân vận và công an phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin giả, xuyên tạc.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên dẫn đầu đã kiểm tra thực tế công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại TP Đà Nẵng. Theo báo cáo của Sở Y tế TP Đà Nẵng, mưa lớn kéo dài khiến 61 xã, phường với hơn 123.000 hộ dân bị ngập; 74.194 giếng nước, hơn 118.000 nhà vệ sinh, 263 khu vực công cộng, 191 trường học và 43 cơ sở y tế cần được xử lý, khử khuẩn, vệ sinh môi trường. Một số bệnh viện và trạm y tế bị ngập sâu trên 1m. Bộ Y tế hỗ trợ 20 triệu đồng và thuốc, vật tư y tế (trị giá 850 triệu đồng) cho ngành y tế. Ảnh: XUÂN QUỲNH Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, thành phố đã chỉ đạo ngành y tế phối hợp các đơn vị rà soát, hoàn thiện phương án phòng chống thiên tai, đảm bảo y tế “4 tại chỗ”, linh hoạt “3 sẵn sàng”, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, dễ bị chia cắt. Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh vai trò của công tác y tế sau mưa lũ trong chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường và phòng ngừa dịch bệnh. Dịp này, Bộ Y tế hỗ trợ TP Đà Nẵng 50 triệu đồng cho Quỹ Phòng chống thiên tai, 20 triệu đồng tiền mặt cùng thuốc, vật tư y tế trị giá 850 triệu đồng và 1.000 suất sát khuẩn cho các cơ sở y tế.

XUÂN QUỲNH