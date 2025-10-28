Xã hội

Nước lũ thất thường, người dân Đà Nẵng tất bật dọn bùn

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực miền núi và vùng trũng của TP Đà Nẵng bị ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng. Nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp. Nhiều tuyến đường bị chia cắt. Trường học và hạ tầng lưới điện bị ảnh hưởng nặng.

Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương (TP Đà Nẵng) cho biết, đến 9 giờ ngày 28-10, địa phương đã có thống kê nhanh tình hình thiệt hại do mưa lớn kéo dài. Tại thôn Azút, 10 nhà bị ngập sâu trên 50cm do nước sông Cha’lang dâng cao. Một số hộ ở thôn Atéếp bị hư hỏng nhà ở vì sạt lở đất đá taluy dương.

z7163147327090_bcd26953936d0d6e331a8626ccd1c2f6.jpg
Lực lượng chức năng xã A Vương hỗ trợ người kê cao đồ đạc
z7163147921951_220f24536f4d2dcf7b354053bf0a3d39.jpg
z7163147643276_6d092d5e4ff131b2b53eb302be31e9df.jpg
Nước ngập tại xã A Vương
z7163147946675_000461f3349d1c3ff3efe023092e4be2.jpg
Sạt lở tuyến đường tại xã A Vương
z7162829304488_2366fbffedd6ffc12aa174cf4fde1acc.jpg
Trong sáng 28-10, nước tràn vào nhà dân tại xã A Vương. Ảnh: BRIU QUÂN
z7162829304878_30a08acf22af68a1e253f64c93941084.jpg
Nước dâng lên cao tại xã A Vương. Ảnh: BRIU QUÂN
z7162829318751_2a3e591df7204d7e2c3c1387377f5ad8.jpg
Lực lượng chức năng di dời đồ đạc giúp người dân. Ảnh: BRIU QUÂN

Tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn xã A Vương xuất hiện nhiều điểm sạt lở ta luy dương, trong đó có một điểm lớn tại thôn Xa’ơi gây chia cắt hoàn toàn. Nước sông A Vương cũng đã tràn qua đường đoạn thôn Cr’toonh, khiến giao thông tạm thời bị cô lập.

Tuyến ĐT606 xảy ra sạt lở ta luy âm tại Km5+830. Các tuyến ĐH3, ĐH5 và đường giao thông nông thôn xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở lớn, nhỏ, khiến phương tiện chưa thể lưu thông.

z7162829322301_e176c05438899bf2085c665220bfcfa8.jpg
Nước chảy khá xiết. Ảnh: BRIU QUÂN
z7162829333211_929b5791c54148021baaf1fad9984f01.jpg
Một tuyến đường bị sạt lở tại xã A Vương. Ảnh: BRIU QUÂN

Tầng trệt Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Nguyễn Bá Ngọc bị ngập sâu 20cm, trong khi Trường Mầm non A Vương có nguy cơ sạt lở ta luy dương.

Đường dây trung thế đoạn qua thôn R’cung (gần đường Hồ Chí Minh) bị đứt, gây mất điện từ 7 giờ sáng cùng ngày.

Ghi nhận sáng 28-10, mưa lũ tại xã A Vương tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp. Mưa lớn kéo dài ba ngày qua khiến nước sông A Vương dâng cao nhanh chóng, chỉ trong vài giờ đã sát mép cầu A Vương. Hiện nay, các thôn A Tếêp, Bhlóc, Dang, Cr'toonh, A Réc, Tghây, A Pat, L'gôm, Xa'ơi... đang xảy ra tình trạng sạt lở, nước dâng cao gây ngập úng, chia cắt cục bộ.

Trước tình hình trên, lực lượng chức năng đã căng dây, đặt biển cảnh báo, hạn chế người và phương tiện qua lại tại các điểm ngập, sạt lở. Tổ điện đang khảo sát để khắc phục sự cố. Chính quyền xã đã sơ tán 11 hộ với 45 nhân khẩu ở các thôn Cr’toonh, Azút và R’cung đến nơi an toàn. Các trường học chủ động di dời hồ sơ, tài sản đến khu vực cao ráo.

Trưa 28-10, Công ty CP Thủy điện A Vương cho biết, hiện tại, lượng mưa trung bình trên lưu vực A Vương tăng cao. Lưu lượng về hồ tăng, đã vượt 2500m3/s, hồ A Vương sẽ điều tiết đảm bảo mực nước hồ theo quy trình liên hồ. Vì vậy, các cấp ngành - địa phương lưu ý, thực hiện các biện pháp giảm thiểu thiệt hại hạ du.

* Tại xã Nông Sơn (TP Đà Nẵng), mưa đã tạnh, nước rút chậm nhưng vẫn còn ngập sâu. Lực lượng chức năng và người dân đang tranh thủ dọn bùn, rác để sớm ổn định sau lũ.

Lực lượng chức năng giúp người dân dọn bùn đất tại xã Nông Sơn (TP Đà Nẵng). Nguồn: PHẠM PHÚ THÁI
1.jpg
Lực lượng chức năng hỗ trợ bà con tại xã Nông Sơn. Ảnh: PHẠM PHÚ THÁI
2.jpg
Nước đang rút chậm dần. Ảnh: PHẠM PHÚ THÁI
3.jpg
5.jpg
Bùn còn đọng lại sau khi nước rút. Ảnh: PHẠM PHÚ THÁI
6.jpg
Người dân dọn dẹp hạ tầng xã Nông Sơn. Ảnh: PHẠM PHÚ THÁI
7.jpg
Người dân dọn dẹp hạ tầng xã Nông Sơn. Ảnh: PHẠM PHÚ THÁI

* Trong khi đó, tại Phú Hòa 1 (xã Bà Nà), nước dâng nhanh khiến người dân phải đi lại bằng ghe.

Ngập lụt tại Phú Hòa 1 (xã Bà Nà). Nguồn: THIÊN VŨ
z7162418080230_fd3f6b709c6dda0dfbc659ac7e960f40.jpg
Nước dâng lên cao tại Phú Hòa 1 (xã Bà Nà). Ảnh: THIÊN VŨ
z7162418088587_3c7ff0814a8ce8914ded904d7c655e06.jpg
Nước dâng lên cao tại Phú Hòa 1 (xã Bà Nà). Ảnh: THIÊN VŨ

Ở thôn Tây An (phường Hòa Xuân), nước lũ đã lên hơn nửa tầng 1 của các ngôi nhà hai tầng, mưa vẫn lớn và chảy xiết.

Lực lượng vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân. Ảnh: THIÊN VŨ
z7162478671443_677002511497471d29b118fcba555418.jpg
Nước dâng cao tại thôn Tây An. Ảnh: THIÊN VŨ
z7162493318347_113e69466cefdb263f1f53598c7693d1.jpg
Một số khu dân cư bị cô lập. Ảnh: THIÊN VŨ
z7163219718040_4f0ef302f3f86e865c9e57873fbb4612.jpg
Hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm. Ảnh: THIÊN VŨ

Chính quyền địa phương cảnh báo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực trũng, ngập sâu, nơi nước chảy mạnh để bảo đảm an toàn.

Ghi nhận tại các xã như: Nam Phước, Hòa Vang, Hòa Tiến,… đến sáng 28-10, nước tiếp tục dâng cao, nhiều hộ dân chủ động kê cao tài sản, di chuyển vật dụng cần thiết lên tầng trên hoặc nơi cao ráo.

z7163064917291_c86705181d74f220b55fccc8a562861c.jpg
Khu vực thôn Cẩm Toại (xã Hòa Vang) bị ngập lụt. Ảnh: THIÊN VŨ
z7163065024340_eb2d5308d7a0ce6bf1fdc79a7e5a9bfd.jpg
Người dân dùng ghe để đi lại. Ảnh: THIÊN VŨ
z7163065011751_b57c3f37e036e3eb6a3521174f764eed.jpg
Người dân lội trong dòng nước. Ảnh: THIÊN VŨ
z7163064956050_9eca3110e572d7afd13e7948eb15e511.jpg
Nhiều nhà dân ở thôn Gò Hà, xã Hòa Tiến bị ngập sâu trong nước. Ảnh: THIÊN VŨ
z7163064946146_4eccbb1c2f4a9f72f8e6bf74938e8b14.jpg
Một số nhà gần như ngập hơn một nửa. Ảnh: THIÊN VŨ
z7163064870369_bed27a00be4621dbf276bc631ea630a7.jpg
Người dân di chuyển đồ đạc trong nước lũ. Ảnh: THIÊN VŨ
z7163064848798_cf939d405069735936256c20c784ce36.jpg
Nước ở thôn Cẩm Toại, xã Hòa Vang đã cao gần 1,5m. Ảnh: THIÊN VŨ
XUÂN QUỲNH

