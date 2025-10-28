Nước lũ thất thường, người dân Đà Nẵng tất bật dọn bùn

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực miền núi và vùng trũng của TP Đà Nẵng bị ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng. Nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp. Nhiều tuyến đường bị chia cắt. Trường học và hạ tầng lưới điện bị ảnh hưởng nặng.

Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương (TP Đà Nẵng) cho biết, đến 9 giờ ngày 28-10, địa phương đã có thống kê nhanh tình hình thiệt hại do mưa lớn kéo dài. Tại thôn Azút, 10 nhà bị ngập sâu trên 50cm do nước sông Cha’lang dâng cao. Một số hộ ở thôn Atéếp bị hư hỏng nhà ở vì sạt lở đất đá taluy dương.

Lực lượng chức năng xã A Vương hỗ trợ người kê cao đồ đạc

Nước ngập tại xã A Vương

Sạt lở tuyến đường tại xã A Vương

Trong sáng 28-10, nước tràn vào nhà dân tại xã A Vương.

Nước dâng lên cao tại xã A Vương.

Lực lượng chức năng di dời đồ đạc giúp người dân.

Tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn xã A Vương xuất hiện nhiều điểm sạt lở ta luy dương, trong đó có một điểm lớn tại thôn Xa’ơi gây chia cắt hoàn toàn. Nước sông A Vương cũng đã tràn qua đường đoạn thôn Cr’toonh, khiến giao thông tạm thời bị cô lập.

Tuyến ĐT606 xảy ra sạt lở ta luy âm tại Km5+830. Các tuyến ĐH3, ĐH5 và đường giao thông nông thôn xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở lớn, nhỏ, khiến phương tiện chưa thể lưu thông.

Nước chảy khá xiết.

Một tuyến đường bị sạt lở tại xã A Vương.

Tầng trệt Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS Nguyễn Bá Ngọc bị ngập sâu 20cm, trong khi Trường Mầm non A Vương có nguy cơ sạt lở ta luy dương.

Đường dây trung thế đoạn qua thôn R’cung (gần đường Hồ Chí Minh) bị đứt, gây mất điện từ 7 giờ sáng cùng ngày.

Ghi nhận sáng 28-10, mưa lũ tại xã A Vương tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp. Mưa lớn kéo dài ba ngày qua khiến nước sông A Vương dâng cao nhanh chóng, chỉ trong vài giờ đã sát mép cầu A Vương. Hiện nay, các thôn A Tếêp, Bhlóc, Dang, Cr'toonh, A Réc, Tghây, A Pat, L'gôm, Xa'ơi... đang xảy ra tình trạng sạt lở, nước dâng cao gây ngập úng, chia cắt cục bộ.

Trước tình hình trên, lực lượng chức năng đã căng dây, đặt biển cảnh báo, hạn chế người và phương tiện qua lại tại các điểm ngập, sạt lở. Tổ điện đang khảo sát để khắc phục sự cố. Chính quyền xã đã sơ tán 11 hộ với 45 nhân khẩu ở các thôn Cr’toonh, Azút và R’cung đến nơi an toàn. Các trường học chủ động di dời hồ sơ, tài sản đến khu vực cao ráo.

Trưa 28-10, Công ty CP Thủy điện A Vương cho biết, hiện tại, lượng mưa trung bình trên lưu vực A Vương tăng cao. Lưu lượng về hồ tăng, đã vượt 2500m3/s, hồ A Vương sẽ điều tiết đảm bảo mực nước hồ theo quy trình liên hồ. Vì vậy, các cấp ngành - địa phương lưu ý, thực hiện các biện pháp giảm thiểu thiệt hại hạ du.

* Tại xã Nông Sơn (TP Đà Nẵng), mưa đã tạnh, nước rút chậm nhưng vẫn còn ngập sâu. Lực lượng chức năng và người dân đang tranh thủ dọn bùn, rác để sớm ổn định sau lũ.

Lực lượng chức năng giúp người dân dọn bùn đất tại xã Nông Sơn (TP Đà Nẵng).

Lực lượng chức năng hỗ trợ bà con tại xã Nông Sơn.

Nước đang rút chậm dần.

Bùn còn đọng lại sau khi nước rút.

Người dân dọn dẹp hạ tầng xã Nông Sơn.

Người dân dọn dẹp hạ tầng xã Nông Sơn.

* Trong khi đó, tại Phú Hòa 1 (xã Bà Nà), nước dâng nhanh khiến người dân phải đi lại bằng ghe.

Ngập lụt tại Phú Hòa 1 (xã Bà Nà).

Nước dâng lên cao tại Phú Hòa 1 (xã Bà Nà).

Nước dâng lên cao tại Phú Hòa 1 (xã Bà Nà).

Ở thôn Tây An (phường Hòa Xuân), nước lũ đã lên hơn nửa tầng 1 của các ngôi nhà hai tầng, mưa vẫn lớn và chảy xiết.

Lực lượng vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân.

Nước dâng cao tại thôn Tây An.

Một số khu dân cư bị cô lập.

Hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm.

Chính quyền địa phương cảnh báo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực trũng, ngập sâu, nơi nước chảy mạnh để bảo đảm an toàn.

Ghi nhận tại các xã như: Nam Phước, Hòa Vang, Hòa Tiến,… đến sáng 28-10, nước tiếp tục dâng cao, nhiều hộ dân chủ động kê cao tài sản, di chuyển vật dụng cần thiết lên tầng trên hoặc nơi cao ráo.

Khu vực thôn Cẩm Toại (xã Hòa Vang) bị ngập lụt.

Người dân dùng ghe để đi lại.

Người dân lội trong dòng nước.

Nhiều nhà dân ở thôn Gò Hà, xã Hòa Tiến bị ngập sâu trong nước.

Một số nhà gần như ngập hơn một nửa.

Người dân di chuyển đồ đạc trong nước lũ.

Nước ở thôn Cẩm Toại, xã Hòa Vang đã cao gần 1,5m.

