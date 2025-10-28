Đà Nẵng ứng phó mưa lớn, sơ tán khẩn hơn 3.500 người dân

Sáng 28-10, Chi cục Quản lý Tài nguyên nước và Thủy lợi (Sở NN-MT TP Đà Nẵng) cho biết, từ đêm 26 đến rạng sáng 28-10, trên địa bàn TP Đà Nẵng xuất hiện mưa rất to, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trên 500mm, gây lũ lớn trên các sông Vu Gia, Thu Bồn, Tam Kỳ và ngập úng cục bộ nhiều khu vực.

Nước dâng cao, gây ngập lụt nhà dân ở xã A Vương (TP Đà Nẵng)

Dự báo trong 6–12 giờ tới, lũ đạt đỉnh và xuống chậm; nguy cơ ngập sâu tiếp tục diễn ra tại các vùng trũng ven sông, khu đô thị thấp và xã dọc hạ lưu. Đồng thời, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi vẫn rất cao.

Tính đến 5 giờ sáng 28-10, toàn thành phố đã chủ động sơ tán 1.101 hộ dân với 3.572 nhân khẩu khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu như Trà Linh, Trà Leng, Trà My, Nam Trà My, Duy Nghĩa, Vu Gia… Các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ, bố trí nơi ăn ở tạm tại trường học, nhà văn hóa, trụ sở UBND xã.

Nước tràn bờ kè trung tâm xã A Vương

Nhiều xã miền núi như Phước Chánh, Trà Vân, Trà Đốc, Trà Giáp… bị chia cắt do sạt lở và nước dâng. Tại trung tâm xã A Vương (thôn Azứt), nước lũ tràn bờ kè, ngập vào nhà dân, chính quyền đang huy động lực lượng di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Đồn Biên phòng Non Nước hỗ trợ người dân

Tương tự, tại phường Ngũ Hành Sơn, Đồn Biên phòng Non Nước cũng triển khai lực lượng hỗ trợ người dân di dời đồ đạc lên cao.

Lực lượng chức năng di chuyển đồ đạc hỗ trợ cho người dân

Mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng về giao thông. Quốc lộ 40B có hơn 20 điểm sạt lở với khoảng 20.000m³ đất đá, gây hư hỏng nền đường, cầu cống. Các tuyến QL14B, 14G, 14H, 24C và các đường tỉnh ĐT601, 606, 614, 615 bị sạt lở nhiều điểm, thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng.

Ngoài ra, khu vực bờ biển Hội An Tây và Hội An Đông bị xâm thực mạnh, đe dọa nhiều nhà dân và cơ sở kinh doanh ven biển.

Các hồ chứa lớn do Công ty TNHH Khai thác thủy lợi Đà Nẵng quản lý như Hòa Trung, Đồng Nghệ đang vận hành điều tiết lũ theo phương án; hồ Phú Ninh đã đạt 87%, hồ Thái Xuân 72% dung tích thiết kế. Các hồ thủy điện A Vương, Sông Bung 4, Đăk Mi 4, Sông Tranh 2... đang thực hiện cắt lũ cho hạ du theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng.

Nước tràn vào nhà dân

Trước đó, lũ đặc biệt lớn đã xuất hiện trên các sông Vu Gia, Thu Bồn và Tam Kỳ, mực nước tại nhiều trạm vượt báo động 3, có nơi tiệm cận mức lũ lịch sử năm 2007, gây nguy cơ ngập sâu và sạt lở nghiêm trọng tại Đà Nẵng và khu vực lân cận.

XUÂN QUỲNH