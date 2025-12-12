Triển khai phương án phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn công trình khí

Ngày 12-12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM tổ chức sơ kết công tác phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn công trình khí năm 2025 và triển khai kế hoạch phối hợp năm 2026 giữa Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM với Chi nhánh Khí Đông Nam bộ và Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn.

Đại diện Bộ đội Biên phòng TPHCM, Chi nhánh Khí Đông Nam bộ và Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn tại buổi sơ kết

Theo đó, 3 đơn vị đã xây dựng, triển khai 3 phương án về phối hợp tuần tra bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển kết hợp bảo vệ an ninh, an toàn đường ống khí dưới biển; tuyến ống dẫn khí vượt sông Mỏ Nhát và truyền thông bảo vệ an ninh, an toàn đường ống dẫn khí đối với các đồn biên phòng năm 2025.

3 đơn vị phối hợp tổ chức 6 hội nghị tuyên truyền cho 115 công ty, doanh nghiệp vận tải biển, đại lý hàng hải và 600 chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá; phát 4.000 tờ rơi tuyên truyền hệ thống đường ống dẫn khí cho các chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân; lồng ghép tuyên truyền cho 21.798 lượt tàu cá/172.125 lượt thuyền viên xuất nhập tại các cảng cá.

Ngoài ra, phối hợp tổ chức tuần tra bảo vệ an ninh, an toàn đường ống dẫn khí Bạch Hổ - Nam Côn Sơn 2, Nam Côn Sơn 1. Qua đó, phát hiện, xua đuổi 236 tàu cá, đò nan đánh bắt, neo đậu gần và trong hành lang an toàn các tuyến ống khí...

Bộ đội Biên phòng TPHCM phối hợp Chi nhánh Khí Đông Nam bộ và Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn tại sự kiện truyền thông bảo vệ an ninh, an toàn đường ống dẫn khí biển cho ngư dân đặc khu Côn Đảo

Tại hội nghị, Đại tá Trần Ngọc Tăng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TPHCM yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đại tá Trần Ngọc Tăng đề nghị các công ty khí quan tâm, đồng hành cùng Bộ đội Biên phòng TPHCM trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

