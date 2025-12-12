Phường Long Hương (TPHCM), Đại hội thể dục thể thao lần thứ I

Đây là hoạt động quy mô lớn đầu tiên của phường, đánh dấu bước phát triển mới trong phong trào thể dục thể thao địa phương.

Ngày 12-12, tại sân vận động Trung tâm Văn hoá - Thể thao - Học tập cộng đồng Tân Hưng, phường Long Hương chính thức khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I năm 2025 với sự tham gia 700 vận động viên của 24 đoàn

Đại hội diễn ra từ ngày 22-11 đến 28-12 với 9 môn thi đấu, gồm: bóng đá nam, pickleball, bóng chuyền nữ, bơi lội, điền kinh, cờ tướng, bóng bàn, cầu lông và kéo co.

Lãnh đạo Đảng ủy phường trao hoa chúc mừng Đại hội Thể dục thể thao

Lãnh đạo Sở VH-TT (bên trái) tặng hoa chúc mừng Đại hội

Theo Ban tổ chức, đại hội được tổ chức nhằm cổ vũ phong trào TDTT , tạo điều kiện để người dân, lực lượng vũ trang, học sinh và công nhân viên chức tham gia rèn luyện sức khỏe.

Nghi thức thắp đuốc khai mạc Đại hội



Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự

Những năm gần đây, phong trào TDTT tại phường Long Hương phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân tham gia và đạt nhiều kết quả tích cực; góp phần xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh của địa phương.

Học sinh biểu diễn đồng diễn võ thuật Vovinam trong chương trình khai mạc Đại hội

Tại lễ khai mạc, ông Đoàn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND phường Long Hương, Trưởng Ban tổ chức cho biết, đây là dịp thể hiện tinh thần đoàn kết và ý thức rèn luyện của nhân dân theo phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; đồng thời là cơ sở để đánh giá phong trào thể thao quần chúng và tuyển chọn lực lượng vận động viên tiềm năng cho Đại hội TDTT cấp thành phố năm 2026.

