Xã hội

Xem xét khen thưởng người kịp thời cứu sống thanh niên giữa lũ dữ

SGGPO

Ông Nguyễn Tấn Điệp, Tổ phó Tổ An ninh trật tự thôn Dương Thiện, phường Tuy Phước Đông (Gia Lai) đã kịp thời cứu vớt, giành lại mạng sống cho một thanh niên suýt tử nạn giữa cơn lũ vào trưa 20-11. 

Chiều 22-11, trao đổi với PV Báo SGGP, Trung tá Nguyễn Văn Duy, Phó trưởng Công an xã Tuy Phước Đông, cho biết, đang xem xét đề nghị địa phương khen thưởng ông Nguyễn Tấn Điệp (65 tuổi, Tổ phó Tổ An ninh trật tự thôn Dương Thiện) vì có thành tích đột xuất trong công tác cứu nạn đợt mưa lũ vừa qua.

z7251715833192_7f9b82797d79948eaff9735366adbb13.jpg
Ông Nguyễn Tấn Điệp

Trước đó, trưa 20-11, thôn Dương Thiện ngập sâu, nhiều khu vực bị cô lập. Lúc này, anh Đ.T.T. (30 tuổi, trú cùng thôn) dùng thuyền chở 3 người hướng về thôn Xuân Phương (cùng xã) để kiểm tra tình hình ngập lụt của người thân.

Khi đang di chuyển, thuyền của anh Đ.T.T. bất ngờ bị lũ đánh chìm. Trong số 3 người, một người đàn ông biết bơi và một phụ nữ có áo phao nên tự bơi vào khu vực cao; riêng anh Đ.T.T. không biết bơi, bị nước cuốn và kêu cứu.

Nghe tiếng kêu, ông Điệp lập tức huy động người dân dùng thuyền tiếp cận, đưa anh Đ.T.T. vào nơi an toàn và trực tiếp sơ cứu cho đến khi nạn nhân tỉnh lại.

Sau đó, ông Điệp đưa anh Đ.T.T. về trụ sở thôn để sưởi ấm, theo dõi. Đến 16 giờ cùng ngày, anh Đ.T.T. tỉnh táo, sức khỏe ổn định và được ông Điệp đưa về nhà.

z7251717012957_dbfd58ff3d8fb5a9a142efa1b525526c.jpg
Khi được cứu, anh Đ.T.T. đã dần mất ý thức, nguy cơ tử vong rất cao. Ảnh: NVCC

Trao đổi với báo chí, ông Điệp cho biết, nhà ông nằm gần vị trí xảy ra sự việc nên khi nghe tiếng kêu cứu đã lập tức chạy đến tìm kiếm. “Khi tiếp cận, tôi thấy anh Đ.T.T. gần mất ý thức nên vội đưa vào nhà dân sơ cứu liên tục. Khi nạn nhân tỉnh lại, mọi người nhóm bếp sưởi ấm ngay”, ông Điệp nhớ lại.

Clip: Ông Nguyễn Tấn Điệp đang sơ cứu kịp thời cho nạn nhân

Trung tá Nguyễn Văn Duy đánh giá, hành động của ông Nguyễn Tấn Điệp là nghĩa cử cao đẹp, xứng đáng biểu dương.

NGỌC OAI

