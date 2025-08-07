Khen thưởng người đàn ông dũng cảm cứu học sinh đuối nước

Chiều 7-8, UBND xã Cẩm Bình (tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức biểu dương và trao tặng giấy khen của Chủ tịch UBND xã cho ông Võ Văn Phấn (SN 1972, trú thôn Bình Vinh) vì đã có hành động dũng cảm, kịp thời cứu người gặp nạn trên biển.

Trước đó, vào chiều 5-8, khi đang tắm biển cùng gia đình tại bãi biển Hội Tiến (xã Đồng Tiến), ông Phấn phát hiện hai học sinh cấp 2 bị sóng cuốn ra xa khoảng hơn 300m, chới với giữa dòng nước sâu, kêu cứu.

Ngay lập tức, ông Phấn bơi ra ứng cứu, nhanh chóng tiếp cận và tách hai em ra. Một em sau đó tự bơi được vào bờ, em còn lại được ông Phấn đưa lên thuyền đánh cá của ngư dân gần đó, đảm bảo an toàn tính mạng cho cả hai.

Ghi nhận hành động dũng cảm, UBND xã Cẩm Bình đã biểu dương và trao giấy khen đột xuất cho ông Võ Văn Phấn. Chính quyền địa phương đánh giá đây là tấm gương tiêu biểu, lan tỏa tinh thần nghĩa hiệp, sẵn sàng cứu người trong hoạn nạn.

DƯƠNG QUANG