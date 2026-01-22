Khi người trẻ kể chuyện tình yêu Tổ quốc bằng âm nhạc

Trong làn sóng âm nhạc hôm nay, không ít sáng tác của giới trẻ kể câu chuyện về tình yêu Tổ quốc, yêu đồng bào bằng nhịp đập của trái tim. Từ sân khấu lớn đến không gian số, những giai điệu chính luận được làm mới bằng cảm xúc chân thành, hiện đại và gần gũi với đời sống.

Nuôi dưỡng mạch nguồn yêu nước

Âm nhạc về Đảng và Tổ quốc từng gắn với những giai điệu trang nghiêm, những giọng ca đã thành biểu tượng của nhiều thế hệ. Bước vào kỷ nguyên số, mạch nguồn ấy không hề gián đoạn, mà đang được tiếp nối. Người trẻ hôm nay không đứng ngoài những đề tài lớn, họ bước vào bằng chính trải nghiệm sống của mình trong thời bình.

Hai ca sĩ Võ Hạ Trâm và Đông Hùng biểu diễn ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (Ảnh: BTC)

Ca khúc Ý Đảng - Lòng Dân của ca sĩ, nhạc sĩ áo lính Hoàng Hồng Ngọc ra mắt cuối tháng 12-2025 là một minh chứng. Giai điệu mạnh mẽ, tiết tấu sôi nổi, ca từ hào sảng giúp bài hát nhanh chóng thu hút người nghe. Không chỉ nói về niềm tin và sự gắn bó giữa Đảng với nhân dân, tác phẩm còn mang hơi thở của âm nhạc đương đại, dễ tiếp cận khán giả trẻ.

“Kết nối đề tài chính luận với người trẻ là điều không dễ. Tôi tự hỏi tại sao không viết về Đảng bằng màu sắc hiện đại hơn, để các thế hệ có thể gặp nhau trong cùng một giai điệu”, nhạc sĩ Hoàng Hồng Ngọc chia sẻ. Với anh, việc sáng tác và biểu diễn ca khúc Ý Đảng - Lòng Dân là cách thể hiện trách nhiệm công dân của một người trẻ bằng âm nhạc.

Cùng tinh thần ấy, ở tuổi 19, ca sĩ Lưu Quốc Vượng ra mắt MV Yêu Tổ quốc - Yêu đồng bào. Sản phẩm được đầu tư công phu, đánh dấu chặng đường hơn 8 năm theo đuổi nghệ thuật của chàng trai quê Phú Thọ. Ca sĩ Lưu Quốc Vượng khẳng định, tình yêu Tổ quốc không chỉ bộc lộ trong những dịp lễ lớn, mà hiện diện trong đời sống thường nhật. “Tình yêu Tổ quốc trong mỗi người Việt luôn mạnh mẽ, dù ở bất kỳ đâu, thời điểm nào. Tôi tin khán giả sẽ cảm nhận được năng lượng và thông điệp ngợi ca quê hương trong từng câu hát, từng khung hình”, anh nói.

Không chỉ nghệ sĩ trẻ, thiếu nhi cũng đang trở thành một phần của dòng chảy âm nhạc về tình yêu quê hương, đất nước. Cuộc thi “Thiếu nhi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ” phát động tháng 4-2025 với chủ đề Em yêu Tổ quốc Việt Nam nhanh chóng lan tỏa tại nhiều địa phương. Ở Bắc Kạn, Quốc ca vang lên tại những địa danh gắn với cuộc kháng chiến chống Pháp. Tại Đắk Nông, học sinh hát Quốc ca bên tuyến đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh và các di tích lịch sử. Những hình ảnh ấy cho thấy tình yêu Tổ quốc đang được gieo mầm tự nhiên, bền bỉ ngay từ lứa tuổi nhỏ.

Khích lệ cảm xúc của người trẻ

Điểm chung dễ nhận thấy ở nhiều sản phẩm âm nhạc chính luận thời gian gần đây là việc cảm xúc cá nhân được đặt vào trung tâm sáng tạo. Người trẻ không tiếp cận đề tài bằng khẩu hiệu hay sự minh họa khô cứng, mà bằng những rung động thật, được chắt lọc từ trải nghiệm sống. Chính cách tiếp cận ấy giúp âm nhạc về Đảng, về Tổ quốc trở nên gần gũi hơn và cần được khích lệ như một biểu hiện tích cực của tinh thần công dân.

Ca sĩ Anh Tú là một trong những nghệ sĩ trẻ chọn xu hướng này. Trước khi sáng tác ca khúc Thưa Đảng, anh dành nhiều thời gian tìm hiểu lịch sử, đọc tài liệu và suy ngẫm về những giá trị nền tảng đã làm nên hành trình của đất nước. Thưa Đảng qua phần thể hiện của ca sĩ Anh Tú vang lên trên sân khấu Mãi mãi niềm tin theo Đảng tại Nhà hát Hồ Gươm, đã chạm tới cảm xúc của nhiều khán giả.

Sự xuất hiện của những nghệ sĩ trẻ như Anh Tú, Đỗ Hoàng Hiệp bên cạnh các giọng ca giàu kinh nghiệm như NSƯT Đăng Dương, NSƯT Vũ Thắng Lợi... tạo nên sự tiếp nối mạch nguồn văn hóa đầy xúc động. Không ít ca sĩ thành công ở dòng nhạc trẻ mạnh dạn bước sang nhạc cách mạng và được công chúng đón nhận.

Những nghệ sĩ sinh ra và lớn lên trong thời bình đang kể câu chuyện về Đảng và đất nước bằng trải nghiệm của chính họ. Âm nhạc, vì thế, không chỉ là sự hồi tưởng quá khứ, mà còn là cách nuôi dưỡng mạch nguồn yêu nước trong nhịp sống hôm nay.

VĨNH XUÂN