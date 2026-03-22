Tên lửa Iran đánh trúng khu vực cơ sở hạt nhân của Israel

Theo kênh Al Jazeera, tên lửa của Iran đã đánh trúng thị trấn Dimona, nơi đặt trung tâm nghiên cứu hạt nhân chính của Israel.

Nhà máy hạt nhân Natanz của Iran. Ảnh: XINHUA

Tehran tuyên bố đây là hành động đáp trả sau cuộc tấn công của Israel nhằm vào cơ sở làm giàu uranium Natanz của Iran.



Phía quân đội Israel cũng thừa nhận tên lửa của Iran đã đánh trúng một tòa nhà tại thị trấn phía Nam Dimona, thuộc sa mạc Negev vào chiều tối 21-3. Phòng không Israel đã triển khai các nỗ lực đánh chặn sau khi phát hiện tên lửa.

Địa điểm bị trúng tên lửa nằm cách cơ sở hạt nhân của Israel khoảng 13km. Vụ tấn công khiến một tòa nhà bốc cháy và làm 47 người bị thương, trong đó một bé trai 10 tuổi bị thương nặng do mảnh đạn.

Theo Tân Hoa xã, tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ khẩn cấp Israel Magen David Adom cho biết 64 người đã bị thương tại thành phố Arad, miền Nam Israel, do một quả tên lửa bắn từ phía Iran.

Trong diễn biến khác, lực lượng Hezbollah đã phóng hàng loạt rocket từ Lebanon vào miền Bắc Israel, khiến 19 người bị thương. Các quả đạn đánh trúng một số khu dân cư tại Kfar Vradim và Ma’alot-Tarshiha, gây hư hại nhà ở và làm bùng phát các đám cháy.

Trước đó, một quả tên lửa được cho là mang đầu đạn chùm cũng đã rơi xuống khu vực Rishon LeZion ở miền Trung. Vụ tấn công làm hư hại một ngôi trường mẫu giáo và khiến 2 người bị thương nhẹ.

PHƯƠNG NAM