Nhiều công nhân ở TPHCM cấp cứu sau bữa cơm công ty

Sau bữa ăn trưa với cá biển, 11 công nhân của Công ty TNHH BIZMAX phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh, TPHCM. 

Ngày 15-4, Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh (TPHCM) có báo cáo gửi Sở Y tế và Sở An toàn thực phẩm TPHCM về việc 11 bệnh nhân cấp cứu sau bữa ăn trưa.

Theo đó, bệnh nhân đều là công nhân Công ty TNHH BIZMAX, đến bệnh viện từ 14 giờ - 15 giờ ngày 14-4.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân cấp cứu sau bữa ăn trưa.

Sau khi được xử trí cấp cứu, 6 bệnh nhân xuất viện, 5 trường hợp nhập viện. Đến chiều nay, các bệnh nhân đều được xuất viện.

Khai thác thông tin ghi nhận, các công nhân ăn trưa tại công ty gồm cơm và cá biển chế biến sẵn. Sau khi ăn từ 1 đến 3 giờ, công nhân cảm thấy khó chịu, bứt rứt, mặt đỏ, nóng bừng, thở mệt, nổi nốt hồng ban ở tay và ngực. Một trường hợp kèm đau bụng, ói, tiêu chảy.

Theo Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh, bệnh nhân được chẩn đoán phản vệ độ 1 nghi ngờ do thức ăn, có trường hợp theo dõi ngộ độc thực phẩm.

GIAO LINH

