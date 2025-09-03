Khoảnh khắc đẹp các chiến sĩ trở về đơn vị sau đại lễ 2-9

Ngày 3-9, sau lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Cục xe máy - Vận tải thuê 2 đoàn tàu để đưa 1.257 chiến sĩ trở về đơn vị và tổ chức vận chuyển vật chất, trang bị, hành lý kèm theo của các đơn vị khu vực phía Nam từ ga Hà Nội đến các ga tàu khu vực miền Trung, miền Nam.

Chiều 3-9, tại ga Hà Nội, tàu SE67 đón 659 chiến sĩ trở về Quân khu 5 và Quân đoàn 34 (khối nam), vận chuyển vật chất, trang bị, hành lý kèm theo từ ga Hà Nội đến ga Đà Nẵng và kết thúc ở ga Diêu Trì dự kiến vào 14 giờ 28 phút ngày 4-9.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Phó trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành A80 Bộ Quốc phòng và Thiếu tướng Nguyễn Quế Lâm, Cục trưởng Cục Xe máy - Vận tải đã đến động viên các khối diễu binh thuộc Quân khu 5 và Quân đoàn 34 trước khi rời Hà Nội về đơn vị.

Đông đảo người dân, người thân ra ga tiễn các chiến sĩ về đơn vị

Trong không khí phấn khởi và ngập tràn sắc cờ đỏ sao vàng, đoàn sinh viên ưu tú của Thủ đô, hội cựu chiến binh và rất đông người dân đã đến tiễn các chiến sĩ trở về đơn vị.

Dư âm của đại lễ vẫn còn, bên cạnh tiếng hò reo hân hoan, có những cái ôm, cái nắm tay đầy lưu luyến, bịn rịn và lời chúc thượng lộ bình an. Bà Nguyễn Thanh Thư (Hà Nội) chia sẻ: “Các chiến sĩ đã phải khổ luyện dưới nắng gắt, mưa dầm để có được lễ diễu binh, diễu hành hoành tráng và hào hùng đến vậy. Với tình cảm của hàng ngàn người dân, hy vọng những ngày tháng vừa qua ở Hà Nội sẽ trở thành kỷ niệm đẹp trong đời người chiến sĩ”.

Có những bạn trẻ miền Nam cũng góp mặt ở ga Hà Nội để chào tạm biệt và gửi lời cảm ơn đến các chiến sĩ, trước khi trở về quê nhà. Bạn Nguyễn Vũ Thông (TPHCM) bày tỏ: “Cảm ơn tất cả chiến sĩ đã cho tôi những kỷ niệm thật không thể nào quên của năm tháng tuổi trẻ. Tôi chúc các chiến sĩ luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và có nhiều đóng góp cho đất nước”.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80, sắp rời Thủ đô, Thượng úy Tạ Văn Bình thuộc khối Quân chủng Phòng không – Không quân, bày tỏ: “Tôi thấy xúc động khi thấy nhiều người dân đến tiễn chào chúng tôi trở về đơn vị. Trong thời gian tập luyện cho A80, nhiều người dân không ngại nắng mưa để đến thăm hỏi, động viên chúng tôi. Tôi cảm ơn tình cảm của bà con nhân dân trong những ngày qua và sẽ mãi nhớ miền Bắc, nhớ về thủ đô”.

>> Một số hình ảnh do phóng viên Báo SGGP ghi lại chiều 3-9:

Đông đảo người thân, người dân ra ga tiễn các chiến sĩ làm xong nhiệm vụ A80 trở về đơn vị

Lực lượng thanh niên, bạn trẻ Hà Nội ra ga tiễn các chiến sĩ

Cựu chiến binh Cao Huy Thông vẫy chào tạm biệt các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ A80

Các chiến sĩ "thả tim", hẹn gặp lại nhân dân Thủ đô trong dịp gần nhất

Người thân, bạn bè ra ga để tiễn các chiến sĩ về đơn vị

HÀ NGUYỄN