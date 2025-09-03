Xã hội

Khoảnh khắc đẹp các chiến sĩ trở về đơn vị sau đại lễ 2-9

Ngày 3-9, sau lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Cục xe máy - Vận tải thuê 2 đoàn tàu để đưa 1.257 chiến sĩ trở về đơn vị và tổ chức vận chuyển vật chất, trang bị, hành lý kèm theo của các đơn vị khu vực phía Nam từ ga Hà Nội đến các ga tàu khu vực miền Trung, miền Nam.

Chiều 3-9, tại ga Hà Nội, tàu SE67 đón 659 chiến sĩ trở về Quân khu 5 và Quân đoàn 34 (khối nam), vận chuyển vật chất, trang bị, hành lý kèm theo từ ga Hà Nội đến ga Đà Nẵng và kết thúc ở ga Diêu Trì dự kiến vào 14 giờ 28 phút ngày 4-9.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm kiêm Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Phó trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành A80 Bộ Quốc phòng và Thiếu tướng Nguyễn Quế Lâm, Cục trưởng Cục Xe máy - Vận tải đã đến động viên các khối diễu binh thuộc Quân khu 5 và Quân đoàn 34 trước khi rời Hà Nội về đơn vị.

Đông đảo người dân, người thân ra ga tiễn các chiến sĩ về đơn vị

Trong không khí phấn khởi và ngập tràn sắc cờ đỏ sao vàng, đoàn sinh viên ưu tú của Thủ đô, hội cựu chiến binh và rất đông người dân đã đến tiễn các chiến sĩ trở về đơn vị.

Dư âm của đại lễ vẫn còn, bên cạnh tiếng hò reo hân hoan, có những cái ôm, cái nắm tay đầy lưu luyến, bịn rịn và lời chúc thượng lộ bình an. Bà Nguyễn Thanh Thư (Hà Nội) chia sẻ: “Các chiến sĩ đã phải khổ luyện dưới nắng gắt, mưa dầm để có được lễ diễu binh, diễu hành hoành tráng và hào hùng đến vậy. Với tình cảm của hàng ngàn người dân, hy vọng những ngày tháng vừa qua ở Hà Nội sẽ trở thành kỷ niệm đẹp trong đời người chiến sĩ”.

Có những bạn trẻ miền Nam cũng góp mặt ở ga Hà Nội để chào tạm biệt và gửi lời cảm ơn đến các chiến sĩ, trước khi trở về quê nhà. Bạn Nguyễn Vũ Thông (TPHCM) bày tỏ: “Cảm ơn tất cả chiến sĩ đã cho tôi những kỷ niệm thật không thể nào quên của năm tháng tuổi trẻ. Tôi chúc các chiến sĩ luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và có nhiều đóng góp cho đất nước”.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80, sắp rời Thủ đô, Thượng úy Tạ Văn Bình thuộc khối Quân chủng Phòng không – Không quân, bày tỏ: “Tôi thấy xúc động khi thấy nhiều người dân đến tiễn chào chúng tôi trở về đơn vị. Trong thời gian tập luyện cho A80, nhiều người dân không ngại nắng mưa để đến thăm hỏi, động viên chúng tôi. Tôi cảm ơn tình cảm của bà con nhân dân trong những ngày qua và sẽ mãi nhớ miền Bắc, nhớ về thủ đô”.

>> Một số hình ảnh do phóng viên Báo SGGP ghi lại chiều 3-9:

z6972846922714_9e908c852d64a8ae58a4477d31b844a5.jpg
Đông đảo người thân, người dân ra ga tiễn các chiến sĩ làm xong nhiệm vụ A80 trở về đơn vị
z6972846883016_364510ead55858e0617df494ae6985c9.jpg
z6972846883015_85509e36aa988535d4ceaf7ba17adf99.jpg
Lực lượng thanh niên, bạn trẻ Hà Nội ra ga tiễn các chiến sĩ
z6972846922618_60942f09e06ef1103c0f84799d46e190.jpg
Cựu chiến binh Cao Huy Thông vẫy chào tạm biệt các chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ A80
z6972846941913_b09ad0795c73b82686afe9a7d406d932.jpg
Các chiến sĩ "thả tim", hẹn gặp lại nhân dân Thủ đô trong dịp gần nhất
z6972846922882_6a6e7f846a08bdd177270903ebe9da2a.jpg
Người thân, bạn bè ra ga để tiễn các chiến sĩ về đơn vị
z6972846941953_64a4f6e1c52f5893de33c5c2e6b2a215.jpg
z6972846922875_46a79c9e844fafd548c8a15909274144.jpg
z6972846922872_da73f0cca98d9339464430741b50d2c8.jpg
z6972846903631_e331c9c129b48af8fdf1d7985913e5a2.jpg
z6972846903630_8bdf45eef317a136601c897890a19ad7.jpg
z6972846903612_98044b31285694f2781fee87f61dd43d.jpg
z6972846922625_d882053c2ae53c31f0bda03e6d02f7ba.jpg
HÀ NGUYỄN

