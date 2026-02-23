Xã hội

Giao thông

Va chạm liên hoàn, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ùn ứ

SGGPO

Chiều 23-2, ba vụ va chạm giao thông liên hoàn khiến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua tỉnh Đồng Nai hướng về TPHCM ùn ứ phương tiện.

Liên tiếp 3 vụ tai nạn giao thông khiến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ùn ứ nghiêm trọng chiều 23-2
Liên tiếp 3 vụ tai nạn giao thông khiến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ùn ứ nghiêm trọng chiều 23-2

Khoảng 13 giờ, tại Km76+100 theo hướng Bắc - Nam (đoạn qua xã Xuân Định, tỉnh Đồng Nai) xảy ra va chạm giữa 5 ô tô con. Sự cố khiến các xe chắn gần hết mặt đường, nhiều phương tiện hư hỏng, mảnh vỡ văng rải rác; các xe phía sau phải giảm tốc, chuyển dần sang làn dừng khẩn cấp để thoát khỏi điểm ùn ứ.

Khoảng 30 phút sau, tại Km66 (xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai), gần lối ra Tỉnh lộ 765 tiếp tục xảy ra va chạm giữa 3 ô tô lưu thông cùng chiều, khiến tuyến cao tốc tiếp tục ùn ứ.

641372321_2383261672133767_6505511723438994918_n.jpg
Ùn ứ trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây chiều 23-2

Đến khoảng 14 giờ, tại Km63 (xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai), gần nút giao quốc lộ 1 trên cao tốc này tiếp tục xảy ra một vụ va chạm, làm tình trạng ùn ứ nghiêm trọng hơn, phương tiện nối đuôi kéo dài nhiều cây số.

Lực lượng CSGT thuộc Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) đã có mặt tại hiện trường, phối hợp đơn vị quản lý phân luồng, điều tiết giao thông.

PHÚ NGÂN

Từ khóa

Cao tốc Phan Thiết Xuân Định Km66 Cao tốc số 6 Dầu Giây Hướng Bắc Xuân Hòa Ôtô con Xuân Lộc Lối ra

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn