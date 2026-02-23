Va chạm liên hoàn, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ùn ứ

Chiều 23-2, ba vụ va chạm giao thông liên hoàn khiến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua tỉnh Đồng Nai hướng về TPHCM ùn ứ phương tiện.

Khoảng 13 giờ, tại Km76+100 theo hướng Bắc - Nam (đoạn qua xã Xuân Định, tỉnh Đồng Nai) xảy ra va chạm giữa 5 ô tô con. Sự cố khiến các xe chắn gần hết mặt đường, nhiều phương tiện hư hỏng, mảnh vỡ văng rải rác; các xe phía sau phải giảm tốc, chuyển dần sang làn dừng khẩn cấp để thoát khỏi điểm ùn ứ.

Khoảng 30 phút sau, tại Km66 (xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai), gần lối ra Tỉnh lộ 765 tiếp tục xảy ra va chạm giữa 3 ô tô lưu thông cùng chiều, khiến tuyến cao tốc tiếp tục ùn ứ.

Ùn ứ trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây chiều 23-2

Đến khoảng 14 giờ, tại Km63 (xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai), gần nút giao quốc lộ 1 trên cao tốc này tiếp tục xảy ra một vụ va chạm, làm tình trạng ùn ứ nghiêm trọng hơn, phương tiện nối đuôi kéo dài nhiều cây số.

Lực lượng CSGT thuộc Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) đã có mặt tại hiện trường, phối hợp đơn vị quản lý phân luồng, điều tiết giao thông.

PHÚ NGÂN