Khơi dậy truyền thống thi đua yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo

Sáng 25-10, Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước TPHCM lần thứ I (2025 - 2030), nhằm tổng kết công tác thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2021 - 2025 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm tới.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TPHCM dự đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dự đại hội, về phía lãnh đạo Trung ương có các đồng chí: Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Huỳnh Đảm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Dũng Tiến, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Phạm Huy Giang, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương; lãnh đạo TP Đà Nẵng, TP Cần Thơ.

Cùng dự có Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài; Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hường; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Ngọc Giao; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Châu Văn Mẫn.

Lãnh đạo TPHCM có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Yến, đại biểu Quốc hội khóa XV, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây)…

Dự đại hội có 478 tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến tiêu biểu, đại diện cho hàng ngàn điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường phát biểu khai mạc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của TPHCM liên tục phát triển. Nhiều phong trào thi đua được người dân hưởng ứng sôi nổi, mang lại những ấn tượng sâu đậm, hiệu quả lớn, góp phần tô thắm truyền thống yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo của nhân dân TPHCM.

Trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, TPHCM đã có nhiều phong trào thi đua sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, được nhân rộng trên nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Nhiều phong trào thi đua thực hiện các cuộc vận động lớn và các phong trào do Trung ương, bộ, ngành phát động đã được các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả thiết thực.

Đại biểu dự đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Đại hội Thi đua yêu nước TPHCM lần thứ I là dịp tổng kết, đánh giá công tác thi đua đua yêu nước giai đoạn 2021 - 2025 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong 5 năm tiếp theo.

Thành phố tiếp tục phát huy mạnh mẽ những kết quả và kinh nghiệm đã đạt được; khơi dậy truyền thống thi đua yêu nước, truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh phong trào thi đua nước đi vào thực chất, hiệu quả, thúc đẩy thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của thành phố trong giai đoạn tiếp theo.

Qua đó, xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và trở thành một siêu đô thị mới của Đông Nam Á.

THÁI PHƯƠNG - NGÔ BÌNH