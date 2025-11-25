Tài xế xe công nghệ được hỗ trợ chuyển từ xe xăng sang điện

Các bác tài chạy xe ôm công nghệ thuộc các nghiệp đoàn xe ôm tại TPHCM được hỗ trợ chuyển đổi từ xe chạy bằng xăng sang xe máy điện.

Các tài xế xe ôm công nghệ được Quỹ CEP chi nhánh Bến Nghé cho vay ưu đãi để chuyển đổi phương tiện sang xe điện

Ngày 25-11, Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TPHCM (thuộc Liên đoàn Lao động TPHCM) phối hợp Tổ chức Tài chính Vi mô CEP (Quỹ CEP) và Công ty CP phương tiện Điện thông minh Selex, nghiệp đoàn xe ôm công nghệ các phường: Bến Thành, Bình Trị Đông hỗ trợ tài xế xe công nghệ vay ưu đãi chuyển đổi xe xăng sang xe điện.

Dịp này, có 20 tài xế xe công nghệ của các nghiệp đoàn xe ôm được chuyển đổi từ xe gắn máy chạy xăng qua xe máy điện.

Quỹ CEP chi nhánh Bến Nghé hỗ trợ vay ưu đãi với lãi suất từ 0,4% đến 0,6%/tháng cho các tài xế. Theo chương trình phối hợp, Công ty Selex sẽ hỗ trợ chi trả phần lãi suất, các bác tài xe công nghệ chỉ trả phần vốn vay.

Trao quà hỗ trợ các bác tài xe công nghệ

Ông Nguyễn Trọng Tính, Giám đốc Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn TPHCM cho biết, hiện TPHCM có hơn 25.000 tài xế xe ôm công nghệ đang hoạt động. Thời gian tới, việc định hướng, hỗ trợ các tài xế thực hiện chuyển đổi xanh, chuyển đổi sang xe máy điện là việc làm rất cần thiết để giúp TPHCM bớt ô nhiễm không khí, giảm khí thải môi trường, giảm khói bụi.

HỒNG HẢI